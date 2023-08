Vous pouvez désormais avoir les cadrans de montre Samsung Galaxy Watch6 sur votre Galaxy Watch4 ou Watch5

Montres mises à jour pour les Galaxy Watch pas si nouvelles.

Les Samsung Galaxy Watch6 cèdent leurs cadrans les plus modernes à leurs prédécesseurs

Les Samsung Galaxy Watch6, les nouvelles montres intelligentes qui ont été présentées lors de la dernière Unpacked et qui sont en vente depuis quelques semaines seulement, partageront leurs nouveaux cadrans de montre avec leurs aînées. Les Samsung Galaxy Watch4 et Watch5 pourront profiter des watchfaces propres au dernier modèle grâce à la mise à jour de l’application qui fait fonctionner ce plugin sur les montres connectées de la société sud-coréenne.

Les anciennes montres sont mises à jour

Il n’est pas surprenant que les Samsung Galaxy Watch4 et Watch5 aient reçu cette mise à jour après un peu plus d’un mois, car la politique de Samsung consiste à maintenir ces systèmes correctement mis à jour pendant des années. De plus, cette fonction en particulier, plutôt que du logiciel propre aux montres, est une mise à jour de l’application elle-même, dont le logiciel était déjà récemment mis à jour en One UI 5 pour prendre en charge les nouveautés présentes sur les Samsung Galaxy Watch6.

En effet, la gamme de montres de Samsung est l’un des grands emblèmes des wearables Android. Certaines voix sont critiques car les derniers modèles ont été quelque peu conservateurs en termes de changements, mais il faut également tenir compte du fait qu’il est difficile de faire des changements sur un appareil qui connaît déjà un grand succès tel qu’il est. En réalité, ces mises à jour si rapides montrent que Samsung ne veut pas que ses utilisateurs abandonnent leur montre actuelle et achètent la toute dernière montre chaque année.

L’essor des wearables

Depuis quelques années, il est devenu difficile de ne pas croiser des personnes portant un wearable intelligent à leur poignet. Que ce soit avec des bracelets sportifs ou des montres connectées, comme le Xiaomi Smart Band 8 ou la Huawei Watch Pro, ou avec des smartwatches remplis de fonctionnalités, comme les modèles de l’Apple Watch ou la gamme des Samsung Galaxy Watch, qui se renouvellent depuis de nombreuses années en offrant des services de plus en plus performants.

Il est souvent difficile de choisir un wearable adapté à notre poignet, mais nos priorités devraient surtout porter sur deux aspects : le budget que nous souhaitons y consacrer, et les fonctionnalités qui nous intéressent sur un appareil à porter au poignet. Si nous sommes clairs sur ce que nous voulons et ne nous laissons pas influencer par des impulsions, il sera plus facile de faire un achat judicieux dont nous serons satisfaits à long terme.

