Voici les jeux qui arrivent sur PS Plus Essential en septembre 2023: Saints Row se démarque ce mois-ci

Voici les 3 jeux de PS Plus Essential en septembre 2023

Nous disons déjà au revoir au mois d’août 2023 et accueillons septembre, et pour les joueurs, il est temps de connaître les nouveautés des principaux services d’abonnement de PlayStation et Xbox. Autrement dit, nous parlons de PS Plus, dans son format Essential dans ce cas, et Xbox Game Pass respectivement. Pour ce post, nous devons nous concentrer sur les jeux qui arriveront dans le neuvième mois de l’année sur PS Plus Essential, car Sony les a annoncés.

Comme chaque mois depuis le lancement du renouvelé PlayStation Plus de Sony pour PS5 et PS4, la société a annoncé ses trois nouvelles additions pour ce mois de septembre sur PS Plus Essential. Il convient de mentionner que ces nouveaux jeux pourront être téléchargés par les utilisateurs de tous les niveaux du service, en plus de l’Essential, y compris l’Extra et le Premium. Cela étant dit, examinons les détails de cette annonce tant attendue.

Sony a déjà annoncé les trois nouveaux jeux qui arrivent en septembre sur PS Plus Essential

Avant tout, il convient de préciser que, comme le confirme le blog de PlayStation, ces trois nouveaux jeux seront disponibles sur PS Plus Essential à partir du 5 septembre et pourront être téléchargés et inclus dans notre bibliothèque de jeux jusqu’au 2 octobre. Avec tous ces détails éclaircis, voyons quelles sont les nouvelles incorporations à ce service pour ce mois de septembre, bien qu’un d’entre eux ait déjà fuité il y a quelques jours. Les jeux sont Saints Row (PS4, PS5), qui était le titre qui avait fuité; Black Desert – Traveler Edition (PS4) et Generation Zero (PS4).

Comme nous l’avons dit, ces jeux arriveront sur le service de Sony à partir du 5 septembre, période pendant laquelle nous aurons pour télécharger les jeux d’août, qui étaient PGA Tour 2K23, Dreams et Death’s Door. Rappelez-vous que, tant les jeux d’août que ceux de septembre, seront toujours les vôtres tant que vous aurez un abonnement actif à PlayStation Plus, qu’il soit Essential, Extra ou Premium. Cela étant dit, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée des nouvelles propositions annoncées pour PS Plus Essential du mois de septembre et l’annonce des nouveautés pour le même mois en Extra et Premium.



