Samsung sort une application de recettes alimentée par l’IA: tu peux déjà la télécharger

Samsung Food est capable d’effectuer plusieurs fonctions grâce à l’Intelligence Artificielle.

Manger sain sera beaucoup plus facile avec cette application

Samsung Food est la nouvelle application alimentaire de la marque coréenne, selon Samsung l’a annoncé dans un article de sa newsletter. Non seulement elle propose plus de 160 000 recettes disponibles et est capable de guider ses utilisateurs dans le processus de création des plats, mais elle intègre également l’Intelligence Artificielle pour leur suggérer des combinaisons d’aliments qu’ils n’ont pas encore essayées, mais qui correspondent à leurs goûts.

Beaucoup plus qu’une simple application de recettes

Pour l’instant, elle ne s’appelle pas Samsung Food, mais Whisk. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit vraiment d’une application indépendante que Samsung a acquise en 2019 en rachetant Whisk, une entreprise américaine spécialisée dans la gastronomie et propriétaire de cette même application. Bien qu’elle l’ait acquise il y a 4 ans, elle a continué de fonctionner sous le nom de Whisk et de la même manière qu’auparavant. Cependant, Samsung cherche à la mettre à jour, en l’améliorant et en l’intégrant à l’IA.

L’Intelligence Artificielle pourra fonctionner de plusieurs façons. L’une d’entre elles consiste à modifier une recette pour s’adapter aux besoins diététiques de ses utilisateurs, en changeant les ingrédients et en accomplissant ainsi les fonctions des applications pour manger sainement. D’autre part, comme nous l’avons mentionné au début, elle sera également capable de recommander des plats et des aliments à ses utilisateurs en fonction de leurs goûts enregistrés. À cela s’ajoute la Vision IA.

La technologie Vision IA permettra de reconnaître les aliments en les photographiant avec l’appareil photo, en nous montrant même leurs informations nutritionnelles. Elle n’est actuellement pas disponible, car son intégration est prévue pour 2024.

Cette application pourra se connecter à Samsung Health, l’application d’activité physique de l’entreprise et l’une des plus recommandées, pour se synchroniser et faire des suggestions sur le régime alimentaire. Ainsi, l’alimentation sera combinée à l’exercice physique pour guider ses utilisateurs vers un mode de vie sain. Il sera également possible de se connecter à d’autres communautés, car elle agira en quelque sorte comme un réseau social, permettant de partager des recettes.

Vous pouvez la télécharger gratuitement pour Android et iPhone. Ci-dessous, nous vous laissons les liens qui redirigent vers le Play Store et l’App Store, les stores de chaque système d’exploitation. Elle est très bien notée par les utilisateurs, avec une évaluation de 4,8 étoiles sur 5 sur le Play Store et 4,6 sur l’App Store.

Téléchargez Samsung Food pour Android

Téléchargez Samsung Food pour iOS

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :