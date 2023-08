Ces écouteurs Bluetooth de Soundcore ont une grande autonomie et coûtent moins de 60 euros avec cette offre

Les Soundcore Life Q30 sont les écouteurs sans fil que vous pouvez obtenir sur Amazon maintenant à un prix réduit.

Sans aucun doute, les offres d’Amazon sont souvent une excellente opportunité pour acheter certains produits que nous voulons ou dont nous avons besoin, et maintenant qu’une nouvelle année scolaire commence, encore plus. Dans ce cas, il s’agit d’écouteurs, qui sont souvent un excellent compagnon pour tout voyage ou déplacement, où que nous allions, et il y a toujours beaucoup d’offres intéressantes pour les personnes à la recherche d’en acheter un.

Pour ce post, nous nous concentrons sur les Soundcore Life Q30 d’Anker, qui sont généralement disponibles sur Amazon au prix de 79,99 euros, mais maintenant ils sont réduits grâce à une remise de 28% sur ledit site, ce qui les rend beaucoup plus attrayants pour leurs éventuels acheteurs. En effet, ils ont reçu une évaluation générale de 4,6 étoiles, se rapprochant ainsi des 5 étoiles.

Avec une réduction de 28%, le prix recommandé de ces écouteurs sans fil avec réduction de bruit est réduit de 22 euros. Ainsi, les Soundcore Life Q30, dans leur modèle de couleur noire, coûtent maintenant 57,99 euros sur Amazon, où vous pouvez profiter de leur livraison rapide et gratuite, à condition d’être client Amazon Prime. Bien qu’ils ne soient pas les écouteurs les plus récents de la marque et du marché en général, ils restent un excellent achat, surtout si nous pouvons économiser un peu d’argent, ce qui ne fait jamais de mal.

Les Soundcore Life Q30 sont des écouteurs sans fil de type circum-aural, c’est-à-dire qu’ils couvrent toute l’oreille, et ils disposent d’une réduction de bruit active hybride, qui repose sur leurs 2 microphones. De plus, cette réduction de bruit offre 3 modes d’utilisation, comme celui de la transparence, ce qui est assez inhabituel pour des écouteurs du même niveau de prix, les plus abordables du marché. Avec la réduction de bruit active elle-même, nous pouvons profiter d’une autonomie allant jusqu’à 40 heures, atteignant 60 heures avec cette fonction désactivée.

Il convient de mentionner que leur design est totalement ergonomique et qu’ils disposent de la connectivité Bluetooth 5, selon la marque. Au-delà de cela, ces Soundcore Life Q30 d’Anker sont compatibles avec l’application pour smartphones de la marque, nous permettant ainsi de les personnaliser et de les configurer selon nos préférences. De plus, il est important de souligner que ces écouteurs pliables ont une puce NFC qui facilite leur appairage.

Tout cela étant dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ces Soundcore Life Q30 sont au prix de 57,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons partagée.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

