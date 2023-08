Google Chrome vous permettra de partager vos mots de passe avec d’autres membres de votre famille de manière sécurisée

Google Chrome vous permettra de partager vos mots de passe avec les membres de votre famille. Ainsi, vous n’aurez pas besoin de les copier et de les envoyer par WhatsApp. C’est ce qu’a révélé l’utilisateur @Leopeva64 sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). La fonction n’est pas encore activée, elle semble être en phase de test, mais nous savons déjà comment elle fonctionnera.

Le navigateur dispose d’une section pour gérer vos mots de passe, tout comme sur les téléphones Android. Vous pouvez y vérifier les mots de passe que vous avez enregistrés, ainsi que leurs adresses e-mail. Lorsque vous en sélectionnez un, ses données apparaissent, ainsi que les boutons Éditer et Supprimer ; cependant, un nouveau bouton appelé a été ajouté. En le cliquant, vous pourrez envoyer le mot de passe à un membre de votre famille Google. Si vous cliquez sur le bouton mais que vous n’avez pas de groupe familial, il sera indiqué que cette option n’est disponible que pour ce type de groupes.

After clicking the « Share » button, a dialog will show you the members of your family group and you will be able to share the password with any of those members, unfortunately this still doesn’t work: pic.twitter.com/QBLqlaKDU1

— Leopeva64 (@Leopeva64) 30 août 2023