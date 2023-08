Tout ce que cache l’invitation à l’événement des iPhone 15

Les spéculations sur ce que cache l’invitation à l’événement des iPhone 15 commencent.

L’invitation à l’événement des iPhone 15 pourrait révéler leurs couleurs

Après de nombreuses rumeurs, nous avons maintenant pu marquer sur le calendrier le 12 septembre comme le jour où Apple présentera les iPhone 15, les Apple Watch Series 9 ou des AirPods Pro avec un étui de chargement USB-C, entre autres choses. Et dans l’invitation qu’Apple a lancée hier, nous pouvons voir quelques références aux grands protagonistes : les iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Que cache l’invitation à l’événement des iPhone 15 ?

Bien qu’Apple ne donne généralement pas beaucoup d’indices sur ce qu’il présentera, il est vrai qu’après la publication de ses invitations, les spéculations vont bon train. Et cette fois-ci ne fait pas exception. Dans l’invitation, nous pouvons voir une palette de couleurs sous la forme d’une poussière formant le logo d’Apple. Des couleurs que nous pourrions voir sur les iPhone 15 Pro.

Nous spéculons depuis des semaines sur le remplacement de l’acier inoxydable par le titane sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Un nouveau matériau qui les rendrait plus légers et plus résistants. Et voici l’un des premiers indices : la poussière de l’invitation. À l’état naturel, le titane est comme ça. Ces iPhone viendraient dans les couleurs suivantes et presque toutes sont présentes dans l’invitation :

Titan Gray.

Titanium dark.

Bleu foncé.

Blanc étoile.

De plus, il y a un autre élément qui pourrait nous dire que le titane sera le nouveau matériau des iPhone 15 Pro : l’esthétique de la pomme, qui est mate et brillante. Bien qu’il soit possible que nous encastrions ce que nous pensons savoir avec ce que nous voyons dans l’invitation. Mais il est quand même très curieux que les deux coïncident.

D’autres spéculent sur la possibilité qu’en jouant avec les termes « Wonder » et « Wanderlust », on fasse référence aux améliorations de la photographie sur les iPhone 15 Pro Max. Rappelons que l’on s’attend à ce qu’ils soient équipés d’un nouvel objectif périscopique qui permettrait d’améliorer le zoom optique jusqu’à 6x à 10x.

Bien qu’il soit bien de spéculer après la confirmation d’un événement Apple, il ne faut pas se laisser emporter par l’excitation du moment. Il ne fait aucun doute que l’invitation peut nous donner des indices sur les détails que nous verrons, comme les couleurs des prochains iPhone, mais il ne faut pas aller plus loin.

Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre le mardi suivant, le 12 septembre, qui sera le jour où Apple présentera tout ce qu’elle a préparé au cours de l’année, et voir si les rumeurs et les spéculations étaient vraies ou non.



