Roborock renouvelle son catalogue avec 3 nouveaux aspirateurs et sa première machine à laver intelligente

Roborock a profité de l’IFA 2023 à Berlin pour présenter ses dernières avancées au monde entier.

La nouvelle famille d’appareils Roborock

A l’occasion de l’IFA 2023 qui a eu lieu à Berlin, Roborock a présenté au monde entier sa nouvelle famille de produits pour le reste de l’année et pour accueillir en fanfare l’année 2024. Cette marque d’origine chinoise a dévoilé une nouvelle génération d’aspirateurs, ainsi que l’officialisation de son expansion vers une nouvelle catégorie de produits.

Sa nouvelle série est composée des modèles Roborock Q5 Pro, Roborock Q8 Max et Roborock Dyad Pro Combo, deux aspirateurs robots et un aspirateur convertible, qui viennent compléter l’impressionnante gamme de produits de nettoyage de la marque.

Cependant, le lancement le plus intéressant cette fois-ci est celui de Zeo One, une machine à laver-sécher intelligente qui marque l’entrée de la société sur ce segment pour la première fois.

Roborock Q5 Pro et Q8 Max, deux nouveaux aspirateurs robots de gamme moyenne

Les modèles de la série Q de Roborock se positionnent dans la gamme moyenne, un cran en dessous des modèles de la série S, tels que le Roborock S8 Pro Ultra.

Cette fois-ci, nous avons deux modèles qui se distinguent par l’utilisation du système de brosse DualRoller, plus avancé que les générations précédentes car il est capable de réduire les enchevêtrements et offre une capacité d’élimination des poils des tapis supérieure de 20%.

Les deux modèles sont équipés d’une puissance d’aspiration de 5500 Pa et d’un système de navigation basé sur le LiDAR. Bien sûr, les deux modèles sont capables d’aspirer et de laver en même temps, et incluent la possibilité de s’associer à la base d’auto-vidange RockDock Plus.

La principale différence entre les deux modèles réside dans la technologie intégrée, car le modèle Q8 Max est doté de fonctions avancées telles que le système de détection des obstacles.

Les deux modèles seront disponibles à l’achat sur Amazon et dans la boutique officielle de Roborock à partir du 14 septembre. Le Q5 Pro est au prix de 349 euros et le Q8 Max est à 499 euros.

Roborock Dyad Pro Combo, l’aspirateur convertible en sec et humide

La nouvelle génération de l’aspirateur convertible de Roborock ne pouvait pas manquer. Le successeur du Roborock Dyad Pro offre la possibilité de nettoyer à sec et à l’humide grâce à son système de rouleaux multiples, capable de fournir une puissance d’aspiration colossale de 17 000 Pa.

Grâce à son design amélioré, il peut nettoyer à une distance de seulement 1 mm des bords et des coins afin de pouvoir atteindre la saleté la plus tenace. De plus, il dispose de fonctionnalités intelligentes qui lui permettent de rajuster automatiquement la puissance de nettoyage, le débit d’eau et la capacité de distribution de la solution de nettoyage.

Comme les robots aspirateurs de la marque, le Dyad Pro Combo intègre également un système d’auto-nettoyage, qui élimine les saletés des brosses puis les sèche avec un jet d’air à 50 degrés pour éviter la prolifération de bactéries ou de champignons.

Le prix du Roborock Dyad Pro Combo est de 549 euros, et il sera disponible à l’achat à partir du 14 septembre sur Amazon et dans la boutique officielle de la marque.

Roborock Zeo One, une machine à laver-sécher ultra silencieuse et efficace

La première incursion de Roborock sur le marché des machines à laver se fait avec Zeo One, une machine à laver-sécher tout-en-un qui se distingue par son système de séchage à température modérée appelé Zeo-Cycle, breveté par l’entreprise. Ce système est capable de réduire les dommages sur les tissus, même sur les vêtements les plus délicats.

De plus, elle intègre un moteur ultra silencieux qui économise de l’énergie et dispose d’un mode de maintenance automatique.

Pour l’instant, la marque n’a pas révélé le prix officiel de sa première machine à laver intelligente. Ce produit n’est pas prévu pour être lancé en France.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :