Nouvelle mise à jour de sécurité Xiaomi : vérifiez si votre téléphone l’a déjà reçue ou s’il est en attente

Un des engagements qu’une entreprise prend envers ses clients dans le cas des smartphones est de leur fournir des correctifs de sécurité, qui arrivent généralement chaque mois. Ces mises à jour servent à mieux protéger votre téléphone, et si c’est Xiaomi, POCO ou Redmi, il est temps de mettre à jour votre téléphone avec le correctif d’août.

Et nous n’inventons pas cet engagement, mais selon les politiques de Google, le créateur du système d’exploitation Android, « les fabricants de téléphones doivent appliquer les correctifs de sécurité appropriés à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises« . Cette approche responsable garantit que tous les téléphones Android vendus par Xiaomi aux consommateurs et aux entreprises reçoivent les correctifs de sécurité nécessaires, protégeant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs.

Mise à jour du correctif de sécurité d’août 2023 pour Xiaomi

Le correctif de sécurité d’août 2023 pour Xiaomi apporte une amélioration de la sécurité et de la stabilité du système MIUI sur les smartphones et tablettes Xiaomi, Redmi et POCO. Début août, Xiaomi a commencé à déployer ce correctif de sécurité qui est déjà disponible pour les appareils suivants :

MODÈLE VERSION MIUI POCO X5 Pro 5G V14.0.3.0.TMSTWXM, V14.0.3.0.TMSTRXM Xiaomi 13 Pro V14.0.10.0.TMBINXM, V14.0.12.0.TMBMIXM, V14.0.27.0.TMBEUXM, V14.0.28.0.TMBCNXM Redmi Note 11 Pro 4G V14.0.3.0.TGDIDXM, V14.0.2.0.TGDTRXM, V14.0.2.0.TGDINXM POCO X5 5G V14.0.3.0.TMPINXM, V14.0.5.0.TMPIDXM, V14.0.4.0.TMPRUXM, V14.0.5.0.TMPMIXM Xiaomi Pad 6 V14.0.3.0.TMZRUXM, V14.0.3.0.TMZIDXM, V14.0.7.0.TMZCNXM POCO M4 Pro 5G V14.0.3.0.TGBEUXM Xiaomi 11T Pro V14.0.4.0.TKDINXM Redmi Note 11S 5G V14.0.3.0.TGLMIXM Mi 11 V14.0.6.0.TKBMIXM, V14.0.6.0.TKBEUXM Mi 11 Ultra V14.0.3.0.TKAINXM, V14.0.5.0.TKAEUXM Xiaomi 13 V14.0.27.0.TMCEUXM, V14.0.9.0.TMCMIXM, V14.0.31.0.TMCCNXM Xiaomi 11T V14.0.3.0.TKWRUXM Redmi Note 12 5G V14.0.5.0.TMQMIXM, V14.0.3.0.TMQINXM POCO F5 V14.0.6.0.TMRMIXM, V14.0.5.0.TMRTWXM, V14.0.8.0.TMREUXM, V14.0.5.0.TMRRUXM, V14.0.5.0.TMRTRXM, V14.0.5.0.TMRINXM, V14.0.5.0.TMRIDXM Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT V14.0.7.0.TKPCNXM Mi 11i / Mi 11X Pro V14.0.4.0.TKKEUXM, V14.0.4.0.TKKINXM Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G V14.0.1.0.TMOTRXM, V14.0.1.0.TMORUXM, V14.0.1.0.TMOTWXM, V14.0.4.0.TMOEUXM Redmi Note 12 Pro 4G V14.0.1.0.THGEUXM, V14.0.1.0.THGIDXM Redmi K60 Ultra V14.0.8.0.TMLCNXM MIX Fold 3 V14.1.5.0.TMVCNXM Xiaomi 12T V14.0.5.0.TLQIDXM, V14.0.4.0.TLQTRXM, V14.0.5.0.TLQTWXM Redmi Note 12R / Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G V14.0.5.0.TMWCNXM, V14.0.4.0.TMWINXM Xiaomi 13 Ultra V14.0.4.0.TMATWXM, V14.0.3.0.TMAMIXM POCO M5S V14.0.4.0.TFFMIXM, V14.0.2.0.TFFRUXM POCO X3 GT V14.0.4.0.TKPMIXM Redmi Note 11 Pro+ 5G V14.0.6.0.TKTCNXM Redmi Note 10 Pro V14.0.2.0.TKFTRXM, V14.0.2.0.TKFRUXM Xiaomi 12 Pro Dimensity V14.0.9.0.TLGCNXM POCO M5 V14.0.8.0.TLUMIXM Redmi Note 11 NFC V14.0.2.0.TGKIDXM Redmi A2 / A2+ / POCO C51 V14.0.7.0.TGORUXM, V14.0.8.0.TGOINXM, V14.0.4.0.TGOIDXM, V14.0.10.0.TGOEUXM Xiaomi 12 Lite V14.0.19.0.TLIEUXM Redmi Note 10S V14.0.5.0.TKLEUXM Redmi 12 V14.0.7.0.TMXEUXM

Vérifiez si votre téléphone Xiaomi peut déjà télécharger le correctif de sécurité d’août 2023

Si votre modèle de téléphone figure sur la liste, cela signifie que vous pouvez déjà le mettre à jour avec le nouveau correctif de sécurité – en réalité, il est possible que vous l’ayez déjà mis à jour -, et ainsi avoir l’appareil protégé contre d’éventuelles vulnérabilités de sécurité.

Si votre téléphone n’est pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, car il ne tardera pas à arriver sur les autres modèles de téléphones pour garantir une plus grande sécurité et stabilité du système. En réalité, vous trouverez dans ce lien la liste des 58 téléphones mobiles Xiaomi qui recevront officiellement le dernier correctif de sécurité Android.

Source | Xiaomiui

