Les AirPods 3 bénéficient d’une grande réduction grâce à cette offre d’Amazon

Une qualité sonore exceptionnelle, un confort et une intégration avec l’écosystème Apple à un prix inférieur.

Les AirPods 3 sont en promotion sur Amazon

Si vous cherchez des AirPods 3, vous avez de la chance car c’est votre grande opportunité. Amazon les propose à seulement 189 euros grâce à une offre exceptionnelle. Une remise très intéressante si l’on considère qu’Apple les vend à 209 euros dans l’Apple Store pour la version avec étui de charge à port Lightning.

Les AirPods 3 bénéficient de nombreuses améliorations par rapport à leur génération précédente, ce qui en réalité un excellent choix. En plus de leur nouveau design et de leur qualité sonore, entre autres. Et ils pourraient être à vous pour moins cher grâce à la vente d’Amazon à 189 euros.

Pourquoi je recommande l’achat des AirPods 3

Actuellement, j’ai les AirPods 3 ainsi que les AirPods Pro de deuxième génération. J’aime avoir les deux pour une simple raison : j’utilise les AirPods 3 chez moi et les AirPods Pro à l’extérieur pour m’entraîner. Les AirPods 3 me permettent de profiter d’une excellente qualité sonore et du confort qu’ils ne sont pas intra-auriculaires. Tandis que les Pro me permettent de m’isoler du monde extérieur tout en écoutant de la musique.

L’un des points forts de ces écouteurs est qu’ils sont équipés d’un son spatialisé et de Dolby Atmos, ce qui améliore considérablement la qualité sonore et cela se remarque au quotidien, surtout si vous avez déjà possédé des AirPods d’une génération précédente. De plus, ils sont dotés d’un nouvel étui plus petit similaire à celui des AirPods Pro.

D’autre part, la batterie des AirPods 3 est un autre avantage de ces écouteurs sans fil. Leur étui de charge offre jusqu’à 30 heures d’autonomie et les écouteurs peuvent fonctionner pendant 5 heures de lecture. De plus, ils disposent d’un système de charge rapide grâce auquel vous pouvez obtenir 1 heure de lecture avec 5 minutes de charge.

➡️ Voir l’offre AirPods 3 avec boîtier Lightning

➡️ Voir l’offre AirPods 3 avec boîtier MagSage

En conclusion, si vous cherchez des écouteurs sans fil, c’est votre occasion d’acheter les AirPods 3 à un prix avantageux de 189 euros. De plus, s’ils sont connectés à un iPhone, ils se connecteront comme par magie et s’intégreront parfaitement à tout votre écosystème Apple, vous permettant même de passer automatiquement d’un appareil à un autre.

