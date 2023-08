Des images des iPhone 15 montrant leur design et leurs nouvelles couleurs dévoilées

La couleur et le design des prochains iPhone 15 ont fuité grâce à des images partagées sur X.

Les premières images fuitées des iPhone 15 arrivent : est-ce ainsi que seront les prochains iPhone d’Apple ?

Nous sommes à moins de deux semaines de la présentation des iPhone 15 par Apple et nous connaissons déjà presque tout sur les nouveaux appareils de la société de Cupertino grâce à de nombreuses fuites. Mais il semble qu’une des grandes fuites soit arrivée car des images montrant les supposés iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont fait leur apparition.

Cette fois-ci, Sonny Dickson est responsable de cette fuite, en partageant sur son compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) des photos montrant le design possible et les couleurs des iPhone 15 et iPhone 15 Pro. Il n’a cependant fourni aucun contexte, seulement les images.

S’agit-il des prochains iPhone 15 ?

Pour les modèles de base des iPhone 15, nous avons plus d’images que pour les iPhone 15 Pro. Nous pouvons voir que le design est très similaire à ce à quoi Apple nous a habitués depuis des années, avec des bords plus arrondis, mais avec une différence : les couleurs sont moins audacieuses et des tons plus pastels seraient privilégiés.

Si ces images sont authentiques, elles nous montreraient certaines des couleurs qui ont été mentionnées pour les iPhone 15, telles que le blanc, le noir, le rose, le jaune ou le bleu. Cependant, nous ne voyons pas la couleur rouge qui existe depuis des années ni la couleur verte qui a récemment été évoquée. Peut-être que nous verrons l’une de ces couleurs au printemps prochain.

D’autre part, nous avons des images des iPhone 15 Pro. Dans ce cas également, les couleurs potentielles nous sont montrées. Des couleurs telles que l’argent, le noir spatial, le titanium naturel ou le bleu foncé. Ce sont toutes les couleurs que nous attendons grâce aux rumeurs et qui apparaissent dans l’invitation à l’événement du 12 septembre prochain.

Quoi qu’il en soit, il faut prendre ces images avec des pincettes car elles ne sont finalement que des rumeurs. Il se peut qu’il s’agisse de maquettes basées sur les rumeurs actuelles, mais elles nous donnent néanmoins une bonne idée de ce à quoi pourraient ressembler les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro d’Apple.

En plus de toutes les nouvelles couleurs, rappelons-nous que nous aurons d’autres nouveautés telles que :

Port USB-C en remplacement du Lightning.

Dynamic Island sur tous les modèles.

Objectif principal de 48 Mp sur toute la gamme.

Titanium sur les modèles Pro.

Bouton d’action sur les modèles Pro.

Processeur A17 Bionic sur les modèles Pro.

Objectif périscope sur le modèle Pro Max.



