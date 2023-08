WhatsApp pour iPhone va changer complètement : toutes les nouveautés

Une capture d’écran dévoilée révèle les changements à venir dans la version WhatsApp pour iPhone

L’application WhatsApp sur un iPhone

L’interface de WhatsApp dans sa version pour iPhone est sur le point de recevoir l’une des plus grandes refontes de son histoire. Selon nos informations, la société derrière la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde travaille sur un nouveau design pour l’application, que certains utilisateurs ont déjà pu voir via le programme bêta de WhatsApp et qui arrivera progressivement à tout le monde.

Les premières informations sur cette refonte nous ont été fournies par WABetaInfo, qui a pu accéder à la nouvelle interface en avant-première, pour nous montrer plusieurs captures d’écran montrant certains détails de ce grand changement.

Voici à quoi ressemble la nouvelle version WhatsApp pour iPhone

Tout comme la version WhatsApp pour Android a reçu des mises à jour pour s’adapter au langage de conception Google Material You, l’édition destinée aux appareils Apple va également recevoir quelques modifications, dans le but d’adopter les dernières techniques de conception que l’on peut trouver dans les applications pour iPhone.

Sur la capture d’écran partagée, plusieurs changements peuvent être observés, notamment de nouveaux boutons dans la barre de navigation inférieure, l’option de définir des filtres dans la liste des discussions pour afficher uniquement celles que l’on souhaite voir, et surtout, l’arrivée de la couleur verte, caractéristique de la plateforme, dans plusieurs parties de l’application.

D’autre part, la possibilité de démarrer une nouvelle discussion via un bouton avec le symbole « + », situé dans le coin supérieur de l’écran, a également été ajoutée.

D’après ce que nous avons pu savoir, la grande refonte de WhatsApp pour iOS vise à moderniser l’interface après plusieurs années avec peu de changements esthétiques importants. La société souhaite établir une esthétique unifiée sur toutes les plateformes où l’application est disponible, tout en respectant les règles de conception de chaque système d’exploitation.

Pour le moment, la nouvelle interface de WhatsApp n’est pas visible pour les utilisateurs de l’application sur iOS, il s’agit d’un travail en cours qui sera déployé progressivement auprès des utilisateurs.

