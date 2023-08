Apple prépare le terrain pour l’événement de lancement de la série iPhone 15 le 12 septembre

Les passionnés d’Apple peuvent marquer leurs calendriers pour le 12 septembre à 10 heures, heure du Pacifique, car le géant de la technologie a officiellement confirmé son prochain événement de dévoilement. À cette date, Apple présentera sa gamme très attendue de nouveaux iPhones, dont l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui pourrait même s’appeler l’iPhone 15 Ultra. Nous sommes maintenant à moins de deux semaines du lancement des nouveaux smartphones Apple.

Événement d’Apple du 12 septembre: Dévoilement de la série iPhone 15 et plus encore

Selon Apple, l’événement sera diffusé en direct sur apple.com et l’application Apple TV pour que les fans du monde entier puissent assister à la présentation de ces appareils de pointe.

Le thème choisi par Apple pour cet événement est « Wonderlust », une interprétation ludique du terme « wanderlust », qui renvoie généralement à un désir intense de voyager. Dans le contexte d’Apple, cela peut suggérer un fort désir d’être émerveillé. Nous laissant tous nous demander quelles surprises ils nous réservent.

Un changement significatif qui arrive sur ces nouveaux iPhones est l’adoption des ports USB-C, motivée par les récentes réglementations de l’UE. De plus, les rumeurs indiquent que l’iPhone 15 Pro Max (ou Ultra) sera doté de la première caméra de zoom de type périscope d’Apple. Les modèles Pro abandonneront également la tradition en utilisant des cadres en titane au lieu d’acier inoxydable. De plus, Apple remplacera le Switch de sourdine par un « bouton d’action » programmable. Et la fonctionnalité Dynamic Island sera présente sur tous les modèles.

Apple ne pourrait pas s’arrêter aux seuls iPhones. Il y a des mises à jour pour la gamme AirPods, en les équipant éventuellement de ports USB-C. Comme si cela ne suffisait pas, l’événement pourrait également présenter l’Apple Watch Series 9 tant attendue et l’Apple Watch Ultra 2.

Ainsi, à mesure que le 12 septembre approche, les passionnés de technologie peuvent s’attendre à une journée remplie d’excitation et d’attente. Alors qu’Apple monte sur scène pour révéler ses dernières innovations, toutes conçues pour captiver et émerveiller sa base de fans fidèles.

Les changements dans la série iPhone 15

De manière surprenante l’année dernière, Apple a introduit la fonctionnalité Dynamic Island, révolutionnant l’encoche de l’iPhone en transformant l’espace d’écran inutilisé en une fonctionnalité polyvalente. Cependant, cette fonctionnalité innovante était exclusivement réservée aux modèles Pro. Laissant l’iPhone 14 et le 14 Plus avec des mises à jour moins excitantes par rapport à leurs prédécesseurs. Mais voici les bonnes nouvelles: cette année, Apple est sur le point de changer cela.

Des rumeurs circulent selon lesquelles les quatre prochains modèles d’iPhone – l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et éventuellement un iPhone 15 Pro Max (Ultra) renommé – seront tous équipés de Dynamic Island.

Outre cette addition révolutionnaire, les nouveaux iPhones présenteront des similitudes avec les modèles de l’année dernière, avec quelques différences subtiles. Vous pouvez vous attendre à trouver un nouveau « bouton d’action » qui promet de fournir aux utilisateurs plus d’options pour les commandes personnalisées, remplaçant l’interrupteur de sourdine conventionnel. Prévoyez également un verre frontal légèrement plus courbé et un châssis en titane sur les modèles Pro. L’introduction du bouton d’action est particulièrement intrigante pour ceux qui recherchent une utilisation améliorée.

Dans une démarche qui était très attendue par les amateurs d’Apple, il semble que les nouveaux iPhones adopteront enfin le port USB-C, disant adieu au port Lightning. Ce changement a été largement suggéré, y compris par une confirmation quasi-officielle d’Apple elle-même. Il est donc sûr de dire que beaucoup ne regretteront pas le port Lightning.

Les améliorations supplémentaires incluent l’introduction des puces A17 (exclusives aux modèles Pro), une caméra de type périscope sur l’iPhone 15 Pro Max, des capacités de charge plus rapides et des améliorations globales des systèmes de caméra sur tous les nouveaux modèles.

Le lancement de l’iPhone 15 coïncidera naturellement avec la présentation d’iOS 17, qui est actuellement disponible en version bêta. En général, les iPhones d’Apple sont disponibles à l’achat environ une semaine après leur lancement officiel, mais cette année, il semble que l’iPhone 15 Pro Max pourrait arriver sur les étagères quelques semaines plus tard que ses homologues.

En ce qui concerne la gamme Apple Watch, Apple a renouvelé ses offres l’année dernière avec la série 8, a lancé une nouvelle Apple Watch SE et a lancé la toute nouvelle Apple Watch Ultra. Généralement, la version SE voit des mises à jour tous les deux ans, il est donc peu probable que nous voyions une nouvelle version cette année. Cependant, il est probable que l’Apple Watch Series 9 fasse son arrivée, ainsi que la possibilité d’une deuxième génération d’Apple Watch Ultra.

Les détails sur ces nouvelles montres sont rares. Alors qu’une nouvelle puce devrait apporter des performances améliorées et une amélioration potentielle de l’autonomie de la batterie, les autres fonctionnalités restent encore mystérieuses. Apple envisagerait peut-être d’ajouter de nouveaux capteurs, comme un capteur de pression artérielle. Mais cela pourrait ne pas se concrétiser avant l’année suivante. Les initiés suggèrent qu’une nouvelle déclinaison de couleur « Rose » pourrait également faire ses débuts, ajoutant une touche de nouveauté à la gamme.

Quant à une Apple Watch Ultra mise à jour, si elle émerge, une chose que nous pouvons raisonnablement anticiper est un processeur plus rapide et la possibilité d’une option « titane noir ».

Au-delà des iPhones et des montres, la gamme de produits d’Apple a considérablement augmenté. L’année dernière, les AirPods Pro ont été mis à jour, bien que ces mises à jour soient généralement effectuées tous les trois ans. Par conséquent, il est peu probable que nous voyions une mise à niveau cette année. En revanche, les AirPods Max, qui n’ont pas été mis à jour depuis leur lancement en 2020, pourraient bien recevoir une nouvelle version en septembre.

Le casque de réalité virtuelle Vision Pro d’Apple n’est pas encore officiellement disponible (attendu début 2024), mais Apple peut offrir de nouveaux aperçus de son développement et présenter des logiciels associés. Enfin, l’iPad mini, dont la dernière mise à jour remonte au lancement de l’iPhone 13 en 2021, pourrait potentiellement recevoir des mises à jour cette année. Bien que les détails sur les changements possibles restent rares.

En résumé, l’iPhone 15 promet d’apporter la fonctionnalité Dynamic Island à tous les quatre modèles, signalant un changement excitant dans la conception de l’iPhone. Les amateurs d’Apple Watch peuvent s’attendre à la série 9 et à l’arrivée potentielle d’une Apple Watch Ultra de deuxième génération. Tandis que d’autres possibilités incluent des mises à jour des AirPods Max et des aperçus des ambitions de réalité virtuelle d’Apple. À mesure que la date de lancement approche, l’anticipation continue de croître pour ce qu’Apple réserve à sa base d’utilisateurs fidèles.

Les annonces de l’événement de septembre d’Apple

L’iPhone 15 tant attendu est sur le point d’apporter un changement significatif à la gamme phare des smartphones d’Apple – l’adoption de l’USB-C, remplaçant le connecteur Lightning de longue date. Dans le but de se conformer aux réglementations de l’Union européenne, Apple effectue enfin le changement.

Le passage à l’USB-C

Un des changements les plus remarquables dans la prochaine gamme d’iPhone 15 est le passage à l’USB-C. Pour la première fois, Apple devrait équiper ses iPhones du port USB-C largement utilisé, au lieu du connecteur propriétaire Lightning. Ce changement est conforme à l’engagement d’Apple de respecter les exigences réglementaires de l’Union européenne.

Variations de l’USB-C

Les rapports suggèrent que tous les modèles de la gamme iPhone 15 seront dotés du port USB-C. Cependant, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo indique que les modèles Pro et Pro Max bénéficieront de débits de transfert de données plus élevés. Ces modèles haut de gamme devraient offrir une prise en charge de l’USB 3.2 ou du Thunderbolt 3. Alors que l’iPhone 15 de base et le 15 Plus prendront en charge l’USB 2.0. Cette transition vers l’USB-C augmentera la vitesse de chargement, tous les modèles offrant potentiellement une charge plus rapide de 35W.

Dynamic Island et changements de conception

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ross Young, a déclaré que tous les modèles d’iPhone 15 intègreront la fonctionnalité Dynamic Island. Cela marque une rupture avec la conception actuelle, où la découpe en forme de pilule est exclusive à l’iPhone 14 Pro et au Pro Max. De plus, l’iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient introduire un cadre en titane, des bordures plus fines et potentiellement un prix plus élevé.

Bouton d’action innovant

Une excitation se fait sentir quant à l’inclusion potentielle d’un bouton d’action dans les modèles haut de gamme de l’iPhone 15, similaire à celui que l’on trouve sur l’Apple Watch Ultra. Ce bouton remplacera l’interrupteur de mise en sourdine traditionnel et pourra offrir des raccourcis personnalisables vers différentes applications et utilitaires. Contrairement aux premières rumeurs, les rapports récents suggèrent que les boutons de volume et d’alimentation resteront inchangés.

Un changement de nom potentiel et une lentille périscope

L’iPhone 15 Pro Max pourrait subir un changement de nom, avec la possibilité d’être appelé « Ultra », selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. De plus, le modèle « Ultra » pourrait exclusivement présenter une lentille périscope, offrant un zoom optique jusqu’à 6x.

Variations de couleur

Apple pourrait actualiser les couleurs de sa gamme Pro de l’iPhone 15. La finition or pourrait être remplacée par une option « gris titane » et une nouvelle déclinaison de bleu foncé pourrait faire ses débuts. L’iPhone 15 standard est disponible en noir, vert, bleu, jaune et rose.

Apple Watch: Mises à jour incrémentielles

En plus de l’iPhone 15, Apple devrait dévoiler sa dernière gamme d’Apple Watch, qui devrait apporter des améliorations incrémentielles. Bien que les détails sur l’Apple Watch Ultra haut de gamme soient rares, des rumeurs mentionnent un boîtier en titane plus foncé. La Watch Series 9, quant à elle, présentera un processeur S9 mis à jour basé sur la puce A15, offrant une meilleure efficacité et une meilleure autonomie de la batterie par rapport à son prédécesseur.

Mises à jour supplémentaires de la Watch Series 9

En plus de la mise à niveau du processeur, la Watch Series 9 pourrait offrir une option de couleur rose et introduire un bracelet avec une boucle magnétique. Cependant, nous n’attendons pas une nouvelle version de la Watch SE cette année, compte tenu de son cycle de renouvellement typique de deux ans.

AirPods avec étui de chargement USB-C

La transition vers l’USB-C n’est pas exclusive à l’iPhone. Apple envisagerait de lancer des AirPods avec un étui de chargement USB-C en 2023. Alors que les mises à jour potentielles des AirPods eux-mêmes restent incertaines, l’introduction de l’étui de chargement USB-C est vivement attendue. Les AirPods de quatrième génération, s’ils sont sortis cette année, pourraient intégrer la puce H2 des AirPods Pro, améliorant potentiellement l’autonomie de la batterie et la qualité sonore.

Mises à jour du système d’exploitation

L’événement à venir d’Apple révélera probablement les dates de sortie d’iOS 17 et de watchOS 10. Cependant, il se pourrait que l’iPadOS 17 et le macOS Sonoma ne fassent leur apparition qu’à l’automne, suivant le modèle de sorties d’octobre observé récemment par Apple.

Les points forts d’iOS 17

iOS 17 apporte plusieurs améliorations remarquables, notamment le mode veille, les transcriptions de messagerie vocale et une application Journal, offrant aux utilisateurs une expérience plus fluide et intégrée.

Les fonctionnalités de macOS Sonoma

macOS Sonoma introduit des widgets, un mode de jeu et une personnalisation de profil dans Safari, améliorant l’interface utilisateur et l’expérience globale.

Les innovations d’iPadOS 17

iPadOS 17 introduit des écrans de verrouillage personnalisés, des widgets interactifs, la prise en charge de webcams et d’appareils photos USB externes, ainsi que des mises à jour significatives de Stage Manager, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité dans la gestion de l’affichage de leur appareil.

Les ajouts de watchOS 10

watchOS 10 intègre des widgets pour un accès rapide aux applications, des fonctionnalités de cartographie topographique, le suivi de l’humeur et de nouveaux cadrans de montre, offrant une expérience de montre intelligente plus personnalisable et riche en fonctionnalités.

Ce qui nous attend

Apple a encore beaucoup à offrir en dehors de l’événement iPhone 15. Plus tard cet automne, nous prévoyons la sortie de nouveaux iMacs, d’un MacBook Air de 13 pouces et d’un MacBook Pro de 13 pouces, tous alimentés par la puce M3 intégrée d’Apple. Des rumeurs suggèrent également l’arrivée d’un iPad Mini de septième génération. Cependant, tous les regards sont tournés vers le très attendu Vision Pro d’Apple d’une offre de 3 499 dollars, dont la sortie est prévue début de l’année prochaine, avec des mises à jour potentielles dans les mois précédant son lancement.

Conclusion

L’adoption de l’USB-C par l’iPhone 15 marque un changement significatif dans la gamme de smartphones d’Apple, en conformité avec les exigences réglementaires. Au-delà de cela, l’iPhone 15 et l’Apple Watch Series 9 promettent des améliorations incrémentielles. Alors que les AirPods avec un étui de chargement USB-C et des mises à jour passionnantes des systèmes d’exploitation d’Apple attendent les utilisateurs prochainement. Avec d’autres sorties à l’horizon, les amateurs d’Apple ont beaucoup à attendre dans les mois à venir et au-delà.

