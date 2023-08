GOG propose jusqu’à 4 jeux gratuits pour PC que vous pourrez télécharger à vie

A l’occasion des offres automnales, GOG propose jusqu’à 4 jeux gratuits pour PC : le premier d’entre eux est Hero of the Kingdom II.

En général, nous avons l’habitude de vous proposer une grande quantité de jeux gratuits chaque semaine, et la plupart d’entre eux appartiennent à Steam, en plus des titres offerts chaque semaine par l’Epic Games Store. Cependant, les joueurs PC connaissent sûrement aussi GOG, qui est une boutique de jeux pour ordinateurs appartenant à CD Projekt RED, les responsables de Cyberpunk 2077 et de la franchise The Witcher dans le domaine des jeux vidéo. Si vous reconnaissez cette plateforme, vous savez sûrement qu’ils ont lancé leurs offres automnales, au cours desquelles ils vont réduire les prix de nombreux jeux jusqu’au 12 septembre.

A l’occasion de ces plus de 4 000 offres qu’ils proposent, GOG a voulu renforcer l’arrivée de septembre en annonçant qu’ils allaient offrir 4 jeux gratuits pour PC jusqu’au 12 septembre prochain, bien que tous ne soient pas disponibles dès maintenant. Pour le moment, nous connaissons l’identité de l’un d’entre eux, que vous pouvez télécharger dès maintenant jusqu’au 31 août à 15h00 (heure française), et si vous le réclamez avant la fin de la promotion, il sera à vous pour toujours. Le jeu qui ouvre cette promotion de GOG est Hero of the Kingdom II.

Comme nous le disons, ce Hero of the Kingdom II est le premier jeu offert dans cette promotion par GOG, mais il ne sera pas le seul et il semble que ce soit demain même, le 31 août, qu’ils révèlent l’identité du deuxième jeu gratuit pour PC à réclamer et ainsi l’avoir pour toujours sur notre ordinateur. De même, demain nous devrions connaître le nom du deuxième titre offert, mais il restera encore 2 jeux qui seront révélés au fur et à mesure jusqu’au 12 septembre.

Au fur et à mesure que les jeux offerts par la plateforme CD Projekt RED seront révélés, nous vous les communiquerons. En attendant, nous pouvons lire la description de Hero of the Kingdom II sur GOG : « Voyagez jusqu’aux îles les plus reculées pour sauver votre sœur et vaincre les pirates. Toi et ta sœur avez finalement trouvé refuge dans un petit village de pêcheurs. Mais peu après, de nouveaux problèmes sont apparus. La menace d’une équipe de pirates invincible s’est étendue sur tout le royaume. Ta chère sœur a été enlevée par des pirates et emmenée dans des contrées inconnues. Tu n’as d’autre choix que de t’embarquer dans un voyage pour la sauver. Tu dois être courageux. Tu voyageras jusqu’au bout du monde, en aidant les personnes, en accomplissant des missions, en apprenant des compétences précieuses et en trouvant des centaines d’objets utiles ».

