Un téléphone portable de qualité, beau et pas cher ? Cette beauté rivalise avec Xiaomi pour seulement 209 euros

Vous n’avez pas besoin de dépenser une somme importante pour avoir un smartphone performant et complet dans votre poche. Voici la preuve.

L’arrière du realme 10.

Tous les téléphones portables qui valent la peine d’être achetés pour environ 200 euros ne sont pas de Xiaomi. Il existe des marques capables d’offrir des terminaux très intéressants à des prix abordables. realme en réalité partie, et j’ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous pouvez ramener chez vous l’un de leurs meilleurs smartphones de milieu de gamme avec une réduction intéressante.

Le realme 10 est maintenant à 209 euros sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. Il s’agit de la version mondiale de l’appareil chinois, qui est accompagnée d’une mémoire RAM de 8 Go et d’un stockage de 128 Go. Avec ce realme, vous ne manquerez de rien, nous vous en disons plus sur ce smartphone chinois.

Achetez le smartphone realme au meilleur prix

MediaTek Helio G99

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran Super AMOLED de 6,4″ Full HD+ et 90 Hz

2 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 33 W

NFC et prise jack pour les écouteurs

L’écran qui se trouve à l’avant de notre protagoniste est de très haute qualité, il mesure 6,4 pouces et dispose de la technologie Super AMOLED. Mais ce n’est pas tout, il possède également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui vous permet de profiter pleinement de vos films et séries préférés.

Sous le capot de ce realme se trouve l’un des processeurs fabriqués par MediaTek. Le Helio G99 est un processeur fiable, une puce que nous avons testée à de nombreuses reprises et qui ferra tourner vos applications préférées, y compris les jeux, sans aucun problème.

Aujourd’hui, même les smartphones les plus simples peuvent prendre des photos de qualité, avec ce realme, vous n’aurez aucun problème pour capturer de belles images. À l’arrière, il dispose d’ un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une lentille dédiée au noir et blanc qui fera un excellent travail où que vous alliez. Faites ressortir l’artiste qui est en vous.

➡️ Voir l’offre realme 10 8+128GB

Le smartphone realme est un choix sûr, il dispose de caractéristiques qui répondent à toutes les attentes. Si vous recherchez un smartphone complet et équilibré qui vous accompagnera pendant des années tout en maintenant un bon niveau de performance, vous n’avez qu’à le chercher, le realme 10 est un excellent choix. Mais attention, cette offre pourrait disparaître à tout moment.

