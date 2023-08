Les Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds 3 et SmartTag 2 arriveront sur le marché cette année

Selon le célèbre lanceur Max Jambor, les Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds 3 et SmartTag 2 ne seront pas lancés lors de l’IFA, mais lors d’un événement ultérieur qui aura lieu au dernier trimestre de l’année.

Rendu dévoilé du futur Samsung Galaxy S23 FE en blanc

À la fin du mois de juillet dernier, Samsung a organisé son deuxième Galaxy Unpacked de 2023, un événement lors duquel, en plus de présenter les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, il a également annoncé sa nouvelle gamme de tablettes haut de gamme , les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra, et sa nouvelle génération de montres intelligentes, les Galaxy Watch6 et Watch6 Classic.

Eh bien, si vous pensiez que les présentations de Samsung pour cette année étaient terminées, vous vous trompez, car une récente fuite vient de révéler que Samsung peaufine les détails pour l’organisation d’un nouvel événement où seront annoncés quatre nouveaux appareils au total : les Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds 3 et SmartTag 2.

Deux nouveaux appareils de la famille FE seront lancés sur le marché avant la fin de l’année

Comme nous pouvons le lire dans le média spécialisé SamMobile, le célèbre lanceur Max Jambor a publié un post sur X (le réseau social autrefois connu sous le nom de Twitter), que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il affirme que les Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE et deux autres appareils IoT, à savoir les Galaxy Buds 3 et le SmarTag 2, ne seront pas présentés lors de l’IFA de Berlin, mais lors d’un événement ultérieur et exclusif qui aura lieu au dernier trimestre de l’année.

Samsungs #GalaxyS23FE, #GalaxyTabS9FE and other FE products as well as other IoT products will be launched sometime later this year in Q4 and not at IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlin as some might think – just keep that in mind pic.twitter.com/znTkb3DOQD — Max Jambor (@MaxJmb) 29 août 2023

De ce que nous savons jusqu’à présent, le Samsung Galaxy S23 FE disposera d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Exynos 2200 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, avec un module triple de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x, avec une caméra selfie de 10 mégapixels et une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide câblée de 25W, charge rapide sans fil de 15W et charge sans fil inversée de 4,5W.

Quant à la nouvelle série Galaxy Tab S9 FE, elle sera composée de deux modèles : les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+, qui partageront certaines spécifications telles qu’un processeur Exynos 1380, deux versions de RAM de 8 Go et 12 Go, deux variantes de stockage interne de 128 Go et 256 Go, toutes deux extensibles via des cartes microSD, prise en charge de S-Pen, double haut-parleur stéréo et Android 13 comme système d’exploitation.

En ce qui concerne les différences entre les deux versions, il est important de souligner que la Galaxy Tab S9 FE sera équipée d’un écran de 10,9 pouces et d’un seul appareil photo arrière, tandis que la Galaxy Tab S9 FE+ aura un écran de 12,4 pouces et deux capteurs photographiques à l’arrière.

Enfin, en ce qui concerne les Galaxy Buds 3 et le SmartTag 2, nous savons que les premiers auront une version plus récente de Bluetooth, probablement la 5.3, et prendront en charge LE Audio, et que le SmartTag 2 disposera de Bluetooth 5.3, de la technologie UWB et de la certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.



