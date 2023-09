Motorola edge 40 neo: voici les caractéristiques du nouveau (et coloré) milieu de gamme qui arrive bientôt

Les couleurs et les caractéristiques de la nouvelle gamme moyenne de Motorola, qui devrait être présentée dans quelques semaines, ont été révélées.

Image du Motorola Edge 40 Neo.

Nous avons déjà longuement parlé de la gamme Motorola Edge 40. Nous avons analysé le Motorola Edge 40 Pro, qui nous a laissé une bonne impression et a été l’un des meilleurs produits lancés par le fabricant depuis de nombreuses années. Nous avons également analysé le Edge 30 Fusion, qui nous a également laissé de très bonnes impressions quant à ce que la marque offre.

Maintenant, selon ce qui a été publié sur MySmartPrice, un nouveau Edge 40 est sur le point de rejoindre la famille. Nous parlons du Motorola Edge 40 Neo, avec lequel ses spécifications ont été complètement révélées et qui a déjà été repéré sur Geekbench. La fuite est accompagnée d’une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

Motorola Edge 40 Neo, toutes les informations

Dans la vidéo qui précède, nous pouvons voir les trois options de couleur dans lesquelles le terminal sera disponible : Black Beauty, Caneel Bay et Soothing Sea. Voici les spécifications attendues (pour l’instant) pour le terminal :

Motorola Edge 40 Neo

Caractéristiques Écran pOLED de 6,55 pouces

Résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 144 Hz Processeur MediaTek Dimensity 1050

GPU Mali G77 RAM 12 Go Système d’exploitation Android 13 Stockage 256 Go Caméras Arrière :

50 Mpx principal

13 Mpx secondaire

Avant :

32 Mpx Batterie 5000 mAh Autres Certification IP68

Comme le laisse entendre le choix d’un MediaTek Dimensity 1050, nous parlons d’un terminal qui vise à concurrencer dans le secteur du milieu de gamme. Cependant, malgré ce choix, ses spécifications sont suffisamment performantes sur le papier pour laisser une bonne impression lors des tests.

L’écran pOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+ est déjà un standard dans les gammes moyenne et haut de gamme, et si l’on se réfère à ce que nous avons vu sur le Motorola RAZR 40, nous verrons des couleurs vives et définies sur ce terminal. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz nous garantit des animations fluides.

En ce qui concerne la mémoire, c’est un très bon signe que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne soient inclus. Les performances ne devraient pas poser de problème, d’autant plus qu’avec Android 13 préinstallé presque stock dans le téléphone, il devrait être encore meilleur que prévu.

La date de présentation prévue pour cet appareil est le 15 septembre prochain. On dit que son prix de lancement pourrait avoisiner les 399 euros. Nous resterons attentifs en cas de nouvelles informations.

