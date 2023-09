Google vient d’annuler son abonnement Pixel Pass seulement deux ans après son lancement

Un autre projet de Google rejoint la liste des échecs.

Les Pixel 7 n’ont jamais fait partie du catalogue de location de Pixel Pass

Pixel Pass est mort sans jamais avoir quitté les États-Unis. Le système d’abonnement que Google offrait pour offrir à n’importe quel utilisateur un Pixel rempli de services premium de Google a été interrompu et aucun utilisateur ne pourra y accéder. Ainsi, Google met fin à un projet qui, sans atteindre les deux ans depuis sa première, a été abandonné et jeté à la poubelle.

Service de location qui n’a pas décollé

L’année 2021 a commencé à marquer certaines tendances sur le marché des téléphones mobiles en termes de services. L’un d’entre eux était les entreprises de location de smartphones, qui font déjà partie du marché grand public et ont un certain public. Google a essayé de pénétrer ce marché avec l’avantage d’offrir plus de services uniques, car son forfait comprenait YouTube Premium, Google Play Pass, Android One et une garantie étendue, en plus de changer de téléphone chaque année.

Cependant, Google semblait ne pas avoir beaucoup confiance en ce service récemment, car ses modèles les plus récents, comme la gamme Pixel 7 ou son Pixel Fold, n’ont jamais été inclus dans ce service, de sorte que les plans de fermer le service étaient déjà dans les têtes des dirigeants de l’entreprise américaine. En plus de ne pas être disponible en dehors des États-Unis, ce service avait un coût mensuel de 45 et 55 dollars, selon que l’on choisissait le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro.

La location de téléphones en France

Il s’agit d’un service qui a commencé à se faire remarquer avec une certaine force ces dernières années. La location fait déjà partie du marché grand public, bien qu’elle reste un service de niche destiné à l’utilisateur qui, sans problèmes financiers, aime avoir les téléphones les plus récents du marché et les changer régulièrement. Ils proposent également des téléphones et des tarifs de gammes inférieures, mais dans ces cas-là, il peut être plus rentable d’acheter un téléphone bon marché.

Il est important de bien comprendre que les services de location, comme les paiements échelonnés avec les opérateurs téléphoniques, impliquent également de longs engagements de durée, il ne faut donc pas se précipiter pour décider d’opter pour un service de location. Comme tout dans la vie, la location a ses avantages et ses inconvénients, et bien qu’il soit plus cher à court terme de payer le prix complet d’un téléphone, cela signifie également que le téléphone est toujours le vôtre et que vous n’avez pas de compte à rendre à une entreprise. Avant de choisir, nous devons clarifier nos priorités en premier lieu.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :