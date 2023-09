La Nintendo Switch 2 aurait déjà été dévoilée en privé lors de la Gamescom 2023, selon une rumeur

Si vous êtes un peu au courant de l’actualité du monde du jeu vidéo, vous n’êtes sûrement pas étranger aux rumeurs et fuites qui ont eu lieu au cours des derniers mois concernant la prochaine Nintendo Switch 2, comme celle dont nous avons parlé qui concerne son processeur. Cependant, Nintendo semble décidé à ne pas parler officiellement de sa prochaine console, du moins publiquement.

Une nouvelle rumeur relayée par le journaliste de Windows Central Jez Corden indique que la grande N aurait déjà montré la Nintendo Switch 2 lors de la Gamescom 2023, bien que cette présentation ait eu lieu en privé avec certains médias sélectionnés et certains développeurs. Si cela s’avère vrai, nous pourrions être devant la première étape de la révélation de la très attendue successeur de la Switch.

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom.

Full reveal/leaks may be relatively imminent.

