Les accessoires officiels de Xiaomi pour leur nouvelle Redmi Pad SE sont déjà là: voici les Redmi Stylus for Pad et la Redmi Pad SE Cover

Malgré le fait qu’au moment de son lancement nous n’avions aucun accessoire qui l’accompagnait, Xiaomi vient de rendre officiels les premiers gadgets compatibles avec le nouveau Redmi Pad SE via son site Web mondial. Dans ce cas, ils sont appelés Redmi Stylus for Pad et Redmi Pad SE Cover, et il s’agit à la fois d’un stylo numérique et d’un étui pour cette magnifique tablette.

Cependant, pour l’instant, nous devons vous dire que nous n’avons pas de date de commercialisation officielle en France ni de prix auxquels ils pourront être achetés, donc il faudra attendre que Xiaomi puisse nous donner toutes les informations nécessaires pour acheter les deux produits une fois disponibles.

Protection de haute qualité et une précision supplémentaire sur la nouvelle tablette de Xiaomi

Si nous commençons à parler du nouveau Redmi Stylus for Pad, nous devons vous dire que nous avons affaire à un stylet numérique assez basique. En réalité, comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, il s’agit du classique stylet à pointe en silicone qui nous donnera une précision supplémentaire dans tout ce que nous faisons avec la tablette, mais il est loin de ce que peuvent nous offrir des stylets optiques comme le Xiaomi Smart Pen 2.

Celui-ci est fabriqué en plastique et est disponible dans deux couleurs différentes à choisir entre le violet et le vert. Par ailleurs, il est doté d’un design ergonomique pour que nous puissions l’utiliser avec le plus grand confort possible et du logo Redmi sur le bas, mais mis à part cela, il n’a aucune autre nouveauté, car il ne fonctionne même pas avec une batterie intégrée.

D’autre part, si nous regardons la Redmi Pad SE Cover, ici nous trouverons un étui pour tablette très bien conçu. Il a un support en plastique sur lequel nous pouvons placer l’appareil facilement, il est disponible en finition blanche et noire, et intègre même un aimant pour que nous puissions placer la tablette en position horizontale facilement.

Bien sûr, ce produit ajoutera le déverrouillage rapide de la tablette lorsque nous ouvrons son rabat supérieur et, de plus, un détail que nous avons beaucoup aimé est que tout le bord de l’appareil sera complètement couvert, car même les boutons seront protégés contre les éventuels chocs qu’il pourrait subir.

Prix et disponibilité des nouveaux Redmi Stylus for Pad et Redmi Pad SE Cover

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, le nouveau Redmi Stylus for Pad ainsi que la nouvelle Redmi Pad SE Cover sont déjà disponibles sur le site Web mondial de Xiaomi, mais pour le moment, leur prix et leur date de commercialisation officielle ne sont pas connus. Nous vous tiendrons informés dès que les deux seront disponibles sur le marché, car ce sont des accessoires très intéressants et qui sont sûrement proposés à un prix approprié compte tenu de tout ce qu’ils peuvent nous offrir.

Plus d’informations | Redmi Stylus for Pad, Redmi Pad SE Cover

