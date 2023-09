Fairphone 5: le téléphone durable et facile à réparer se renouvelle avec plus de puissance et de mises à jour jusqu’en 2031

Le Fairphone 5 est la dernière livraison de l’entreprise basée aux Pays-Bas, et sort sur le marché au prix de 699 euros.

Le nouveau FairPhone 5, légèrement actualisé par rapport à la génération précédente

Deux ans après l’arrivée du Fairphone 4 5G, une nouvelle version du smartphone le plus socialement et écologiquement responsable est parmi nous. Le Fairphone 5 est un nouveau terminal Android qui, une fois de plus, mise sur la durabilité en ayant un design modulaire et facile à réparer.

Cette nouvelle version introduit quelques changements importants par rapport au modèle précédent, tant en ce qui concerne ses caractéristiques techniques qu’en ce qui concerne la durabilité. Voyons cela.

Fairphone 5, toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 162 x 75,5 x 10,5 mm Écran OLED de 6,46 pouces Full HD+ (2700 x 1224), taux de rafraîchissement de 90 Hz, processeur Pixelworks pour améliorations d’image et couleurs adaptatives, luminosité jusqu’à 880 nits pendant 2 minutes, verre Gorilla Glass 5 de 0,7 mm avec revêtement oléophobe Processeur Qualcomm QCM 6490

Huit cœurs jusqu’à 2,7 GHz

GPU Adreno 642L RAM 8 Go Système d’exploitation Android 13

Mises à jour garanties pendant 8 ans Stockage 256 Go extensibles via microSD Caméras Arrière :

50 Mpx principal Sony IMX800, ƒ/1,88 avec OIS + EIS

50 Mpx ultra grand-angle avec mode macro et mise au point automatique

XX Mpx macro/portrait/téléobjectif

Capteur ToF

Avant :

50 Mpx Samsung ISOCELL JN1 ƒ/2,45 Batterie 4200 mAh

Charge rapide de 30 W Autres IP55

USB 3.0 Type C

Certification militaire MIL-810H

Haut-parleurs stéréo Connectivité Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz 6 GHz)

Bluetooth 5.2 + LE

NFC

5G

Le Fairphone 5 a une esthétique qui n’est pas très différente de celle de la génération précédente. Son corps associe du plastique et de l’aluminium, et la marque explique que 70% des matériaux sont recyclés et proviennent du commerce équitable. Comme d’habitude, la coque arrière peut être retirée pour accéder facilement à la batterie, qui est interchangeable.

Le dispositif est certifié IP55, garantissant sa résistance à l’eau et à la poussière, et le dispositif est disponible en trois couleurs différentes pour sa coque arrière : semi-transparente, grise et bleue.

La marque affirme avoir travaillé sur l’amélioration du concept modulaire de l’appareil, de sorte qu’il y a maintenant un plus grand nombre d’éléments remplaçables. En plus de composants tels que l’écran, la batterie ou le port USB-C, le slot pour carte SIM ou microSD, les caméras et le moteur de vibration peuvent également être remplacés en achetant les pièces détachées officielles sur le site web de Fairphone. Au total, onze modules interchangeables sont proposés.

Si nous examinons ses caractéristiques, nous trouverons un nouvel écran de 6,46 pouces basé sur la technologie OLED, avec une résolution Full HD+ de 2770 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 hertz. Il est protégé par un panneau en verre Corning Gorilla Glass.

Son processeur est le Qualcomm Qualcomm QCM6490, une puce aux performances équivalentes au Snapdragon 778G, avec huit cœurs et une fréquence d’horloge maximale de 2,7 GHz, qui est principalement destiné à une application dans les domaines industriels. Sa principale particularité est d’être une puce avec un large support garanti par Qualcomm, ce qui permettra à Fairphone de garantir huit ans de mises à jour du système d’exploitation jusqu’en 2031. Ainsi, elle dépasserait le record du Fairphone 2, avec 7,5 ans.

Concernant son système d’exploitation actuel, Android 13 est la version qui fonctionne à l’intérieur, avec peu de modifications. Cette fois, l’appareil est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne extensibles, ainsi qu’une batterie d’une capacité de 4200 mAh.

Son système de caméras est composé de deux capteurs de 50 mégapixels, avec des objectifs grand-angle et ultra grand-angle respectivement. De plus, il intègre un capteur ToF et une caméra principale de 50 mégapixels.

Prix du Fairphone 5 et où l’acheter

Le Fairphone 5 est vendu en Europe au prix de 699 euros, et il est disponible en précommande depuis le 30 août via le site web officiel de la marque. Les ventes du téléphone commenceront fin septembre.

