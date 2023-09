Cet iPad avec 256 Go et 5G bénéficie d’une réduction de près de 280 euros sur Amazon

L’iPad de 10ᵉ génération (2022) est celui que l’on peut maintenant trouver à prix réduit sur Amazon.

Si vous envisagez de vous faire plaisir en ce début septembre, que ce soit pour le début d’une nouvelle année scolaire ou de la routine professionnelle, vous pourriez être intéressé par l’offre que nous avons entre les mains et que nous voulions partager avec vous. Peut-être en avez-vous besoin pour travailler, étudier ou simplement profiter de votre divertissement préféré de manière confortable, dans tous les cas, vous avez une excellente opportunité pour vous procurer un iPad Apple.

Plus précisément, il s’agit de l’iPad 2022 (avec WiFi et Cellular), dans sa version de couleur rose, qui a généralement un prix recommandé d’environ 979 euros, aussi bien sur Amazon que sur son site officiel. Cependant, la réduction ne se trouve que sur Amazon, où il bénéficie d’une remise de 28% et d’une évaluation générale de 4,7 étoiles. Comme vous le voyez, ses acheteurs sont généralement très satisfaits du produit de la marque à la pomme mordue.

Comme nous l’avons dit, l’iPad de 10ᵉ génération (2022) a généralement un prix de 979 euros et est maintenant en réduction de 28%, ce qui signifie une réduction de 279,01 euros. Autrement dit, cet iPad est maintenant au prix de 699,99 euros grâce à cette offre d’Amazon, où vous pourrez toujours bénéficier de sa livraison rapide et gratuite si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime.

Cette tablette, qui est l’une des meilleures du marché, de la marque de Cupertino, est arrivée sur le marché en 2022 avec un écran LED/IPS Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2 360 x 1 640 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, une luminosité maximale de 500 nits et la technologie True Tone, qui est capable d’adapter les couleurs de l’écran en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. À l’intérieur, nous pouvons trouver la puce A14 Bionic, ainsi que 4 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, cet appareil dispose également d’une caméra arrière avec un capteur de 12 mégapixels, qui peut enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, et d’une caméra frontale de 12 mégapixels, idéale pour faire des appels vidéo ou des selfies de grande qualité.

En ce qui concerne sa connectivité, nous pouvons souligner que cet iPad de 10ème génération (2022) dispose de la 5G, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2. Par ailleurs, son autonomie peut atteindre 10 heures de navigation sur internet, en tenant compte de sa batterie de 28,6 WHr. Enfin, nous devons noter que cet appareil est équipé d’un capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton latéral de verrouillage, du changement du port Lightning à l’USB-C 2.0 pour la recharge, de haut-parleurs stéréo et de la compatibilité avec le crayon Apple de 1ère génération.

Le lien envoi sur Amazon.es qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Pour conclure ce post, il est bon de rappeler que cet iPad de 10ᵉ génération (2022), qui fonctionne sous le système d’exploitation iPadOS 16, peut maintenant être à vous pour seulement 699,99 euros sur Amazon.

