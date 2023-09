Google a un plan pour rendre plus facilement identifiables les photos générées par IA

SynthID est un nouveau type de marque d’eau invisible à l’œil humain pour les images générées par l’IA

Exemples de photos générées par l’IA avec la marque d’eau SynthID

Savoir si une image a été générée ou non à l’aide des nombreux outils d’IA disponibles aujourd’hui devient de plus en plus compliqué. L’équipe de Google Deepmind en est consciente, c’est pourquoi elle a présenté un nouvel outil capable de déterminer si une image a été générée ou non en utilisant un modèle d’intelligence artificielle.

Il s’appelleSynthID, et il s’agit d’une marque d’eau digitale et invisible, mais qui peut être identifiée par les systèmes de détection dédiés.

SynthID : une marque d’eau digitale pour les photos générées par l’IA

La compagnie elle-même définit le système SynthID comme une marque d’eau qui ne compromet pas la qualité des images et qui présente l’avantage de ne pas pouvoir être supprimée des photos, contrairement aux marques d’eau conventionnelles.

Nous avons conçu SynthID pour ne pas compromettre la qualité de l’image et permettre que la marque d’eau reste détectable, même après des modifications telles que l’ajout de filtres, le changement de couleurs et la sauvegarde avec différentes méthodes de compression avec perte, les plus couramment utilisées pour le format JPEG.

La mise en œuvre de ce système est assurée par deux modèles d’apprentissage profond différents : l’un est chargé d’intégrer les marques d’eau, et l’autre de les identifier. Selon l’entreprise, la technologie n’est pas « parfaite », mais les tests réalisés en interne indiquent que SynthID peut être très précis pour la plupart des types de manipulations d’images utilisant l’intelligence artificielle.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si une image a été générée ou manipulée à l’aide de l’IA, SyunthID offre trois niveaux de confiance différents, en fonction de la détection ou non de la marque d’eau, ou de la détection partielle. Google Deepmind explique que le système fonctionne même lorsque les métadonnées de la photo ont été manipulées.

L’objectif de la compagnie est d’étendre SynthID à travers les différents modèles d’intelligence artificielle développés par Google, ainsi que de l’intégrer dans différents produits et services de Google. Il est également prévu de convaincre des services tiers d’adopter cette technologie.

