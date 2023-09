Offre exceptionnelle de Xiaomi pour l’un de ses meilleurs smartphones de milieu de gamme : Snapdragon 778G, caméra de 108 MP et charge de 67W

Plus de 100 euros de réduction sur sa meilleure version pour un téléphone portable performant, l’un des meilleurs écrans, un bon appareil photo principal et jusqu’à 2 jours d’autonomie.

La boutique officielle de Xiaomi propose une campagne qui vous permet d’acheter moins cher les téléphones POCO. Nous vous le disons parce que grâce à ces offres, l’un des meilleurs téléphones mobiles de milieu de gamme de la marque, le complet POCO X5 Pro 5G, voit son prix recommandé pour la version haut de gamme (8 Go + 256 Go) chuter à 399,99 euros, mais en ce moment, il est en chute libre jusqu’à 296,99 euros sur le site web de Xiaomi en appliquant le coupon de réduction de 10%.

La réduction pour ce magnifique POCO X5 Pro 5G dépasse les 100 euros, atteignant ainsi son prix minimum historique à ce jour. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton orange « Cupón: 10% DTO » et sur « Obtener ya » pour que la baisse de prix s’applique directement à la fenêtre de paiement. N’oubliez pas non plus que ce coupon est disponible jusqu’au jeudi 31 août, vous n’avez que quelques heures devant vous pour en profiter. Si vous voulez acheter le POCO X5 Pro 5G sur Amazon ou sur PcComponentes, vous devrez payer 320 euros ou plus.

Nous avons analysé ce POCO X5 Pro 5G sur Netcost-security.fr, nous savons donc avec certitude qu’il offre de bonnes performances et qu’il dispose d’un des meilleurs écrans de sa catégorie, avec un bon appareil photo principal et une autonomie allant jusqu’à 2 jours. En bref, vous vous procurez un téléphone qui vous offrira une excellente expérience au cours des prochaines années.

Raisons d’acheter le POCO X5 Pro 5G

La première raison pour laquelle l’achat du POCO X5 Pro 5G est idéal est le bon travail du processeur Qualcomm Snapdragon 778G. Cela permet au téléphone d’avoir suffisamment de puissance pour effectuer les tâches quotidiennes en toute fluidité et pour jouer à des jeux avec des graphismes de qualité plus que acceptable. En bref, vous bénéficierez d’une expérience rapide au quotidien. La vitesse sera également présente dans la navigation, car nous avons affaire à l’un des téléphones Xiaomi avec la 5G.

Parmi les grands atouts de ce smartphone, on trouve également l’écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 900 nits. Nous avons testé cet écran et nous pensons qu’il s’agit de l’un des meilleurs de sa catégorie en raison de son excellente netteté, de son extrême fluidité, de son calibrage des couleurs et de sa luminosité maximale. Attention, il est également accompagné d’un double haut-parleur stéréo, ce qui en réalité un bon téléphone pour regarder des vidéos ou écouter de la musique.

Sachez que avec le POCO X5 Pro 5G, vous pourrez également prendre des photos de qualité, car il offre l’une des meilleures expériences photographiques que nous ayons trouvées dans la gamme moyenne. L’appareil photo principal de 108 mégapixels capture des images saisissantes, d’une grande netteté et aux couleurs bien rendues, ainsi que des vidéos 4K à 30 ips. L’appareil photo frontal de 16 mégapixels fait également du bon travail, avec des selfies nets et un bon mode portrait.

Le POCO X5 Pro 5G est également excellent en termes d’autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh qui peut tenir jusqu’à 2 journées avec une utilisation légère. Si vous êtes plus intensif dans votre utilisation, il tiendra quand même jusqu’à la fin de la journée avec un peu d’énergie restante. L’achat vaut également la peine pour la charge rapide de 67W, car il charge la batterie complètement en seulement 44 minutes. Le chargeur et le câble USB sont inclus dans la boîte, ainsi qu’une coque de protection pour le téléphone.

Il y a d’autres détails qui contribuent à une bonne expérience, comme un design attrayant qui se distingue par sa légèreté (181 grammes) et sa finesse (7,9 millimètres). En général, c’est un appareil très confortable à utiliser. Gardez à l’esprit que ce POCO X5 Pro 5G dispose d’un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, d’une mise à jour disponible vers Android 13, de la technologie NFC et d’un port jack 3,5 mm pour les écouteurs.

Xiaomi a fait un excellent travail avec la création de ce POCO X5 Pro 5G, avec lequel vous êtes assuré d’avoir une expérience très complète pendant plusieurs années. C’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant que son prix a chuté à 296,99 euros sur la boutique en ligne de Xiaomi. N’oubliez pas d’appliquer le coupon de réduction de 10% car il expire très rapidement.

