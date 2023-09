Apple annoncerait de nouveaux AirPods Pro aux côtés des iPhone 15

Des AirPods Pro qui arriveraient avec un boîtier de charge avec port USB-C.

Apple présenterait de nouveaux AirPods Pro aux côtés des iPhone 15 le 12 septembre prochain.

Maintenant nous pouvons le dire : les iPhone 15 seront présentés le 12 septembre prochain. Des iPhone qui auront un port USB-C, Dynamic Island, un objectif de 48Mp et du titane, ainsi qu’un bouton d’action sur les modèles Pro. Mais il semble que ces iPhone ne viendront pas seuls car la société présenterait également de nouveaux AirPods Pro.

Les AirPods Pro auront également un port USB-C

Le célèbre analyste Mark Gurman de Bloomberg, après l’annonce officielle par Apple de l’événement lors duquel les nouveaux iPhone 15 seront présentés, a publié que la société présentera également de nouveaux AirPods Pro qui auront comme principale nouveauté un nouveau boîtier de charge avec port USB-C.

Cependant, il ne fournit pas plus d’informations à ce sujet. Cela pourrait signifier que ce sera la principale nouveauté des « nouveaux écouteurs » que nous verrons également le 12 septembre prochain. Rappelons que les AirPods Pro de deuxième génération ont été lancés l’année dernière avec des nouveautés telles qu’une meilleure annulation de bruit ou un contrôle du volume à partir des tiges de chaque écouteur.

De plus, on ne sait pas non plus si les AirPods de base recevront également cette petite mise à jour qui doterait leur boîtier de charge du port USB-C. Étant donné qu’ils ont été lancés il y a plus longtemps, il est possible que la société surprenne en ajoutant d’autres nouveautés.

Par ailleurs, d’autres produits et accessoires Apple devront probablement passer du Lightning à l’USB-C avec le temps s’ils continuent à être vendus, tels que les AirPods Max, la batterie MagSafe, la Magic Mouse, le Magic Keyboard, le Magic Trackpad, plusieurs adaptateurs, etc.

Un boîtier de charge avec USB-C pour les AirPods Pro est une rumeur qui circule depuis longtemps, il est donc très probable que nous le verrons le 12 septembre prochain, aux côtés des iPhone 15 et des Apple Watch Series 9 et Ultra.

