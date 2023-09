Le Google Pixel 8 Pro a fuité... encore une fois

Le temps se réduit de plus en plus pour l’arrivée sur le marché des nouveaux porte-étendards de la société Mountain View, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, qui seront officiellement annoncés entre la première et la deuxième semaine d’octobre 2023. En attendant, nous ne cessons de recevoir des informations sur les nouveaux navires amiraux de Google qui nous révèlent quelques détails importants, tels que le fait qu’ils auront une fonction innovante vous permettant de répondre aux notifications sans toucher votre téléphone portable ou qu’ils bénéficieront de 5 ans de mises à jour Android, avec une prise en charge jusqu’à Android 19.

Dans cette optique, une nouvelle fuite nous est parvenue aujourd’hui, nous montrant une véritable image du modèle le plus avancé de la série, le Google Pixel 8 Pro, en couleur porcelaine, confirmant ainsi le design de la partie arrière et l’une de ses couleurs disponibles.

L’expert en Android Mishaal Rahman a récemment publié un message sur X (l’ancien Twitter), que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il partage une véritable image du Google Pixel 8 Pro en couleur porcelaine qui a été extraite du site Web même de la boutique de dispositifs du grand G, la Google Store.

Here’s a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.

This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for « Google Subscriptions & Services ».

Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hk

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Aout 30, 2023