Le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go est désormais disponible à l’achat en France

Il y avait longtemps que Xiaomi n’avait pas lancé sur le marché l’un de ses populaires scooters électriques, mais heureusement, cette sécheresse a pris fin. Après sa présentation mondiale il y a plus d’un mois, le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go est maintenant disponible à l’achat en France de manière officielle, et il est également proposé à un prix assez tentant.

Dans ce cas, ce modèle est disponible pour seulement 249,99 euros, un coût considérablement plus bas par rapport aux autres scooters que la marque propose dans notre pays et qui, sans aucun doute, le positionneront comme l’un des véhicules de mobilité personnelle les moins chers du marché avec des performances plus que dignes.

Fiche technique du Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Xiaomi Electric Scooter 4 Go DIMENSIONS 1088 x 420 x 1173 mm POIDS 13,7 kg PUISSANCE NOMINALE 250W vitesse maximale 20 km/h PENTE MAXIMUM (PENTE) 10% charge maximale 90 kg batterie 165 Wh AUTONOMIE Jusqu’à 18 km modes 20 km/h (Vitesse maximale pour chaque mode :

Mode piéton : 6 km/h ; D : 15 km/h ; S : 20 km/h) roues 8,1″ macizas con el interior hueco SYSTÈME DE FREINAGE Frein régénératif avant + frein arrière à tambour écran Oui COMPATIBILITÉ / APPLICATION Oui (Mi Home) extras Plainte rapide

Phare avant de 2 W

Résistance IPX4 prix 249,99 euros

Un scooter de base, mais à un prix qui séduira de nombreux utilisateurs

Il ne fait aucun doute que le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go ressemble beaucoup aux autres scooters que Xiaomi propose dans son catalogue. Dans ce cas, ce modèle ajoute quelques touches de couleur orange pour le différencier de ses frères, et il conserve le système de freinage arrière à tambour que nous avons déjà vu sur le Xiaomi Electric Scooter 4 Lite.

En ce qui concerne les spécifications, ce véhicule se distingue par un moteur avant de 250 W qui nous permet d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h ainsi qu’une batterie de 165 Wh avec une autonomie allant jusqu’à 18 km. Ce ne sont pas des chiffres spectaculaires du tout, mais compte tenu de ce que nous allons payer pour cela, nous ne pouvons pas lui demander beaucoup plus.

De plus, quelque chose d’intéressant est qu’il monte des roues de 8,1″ qui sont totalement pleines et qui nous aideront à ne pas pouvoir les crever à aucun moment, élément clé car dans les générations précédentes de scooters il était très facile de crever et assez difficile de changer leurs roues.

Enfin, nous pouvons également souligner que nous disposons d’une résistance IPX4 pour éviter que l’eau ne pénètre à l’intérieur en cas de pluie, nous avons un phare avant assez puissant avec jusqu’à 2W et même un poids de seulement 13,7 kg, ce qui est idéal pour le transporter facilement sans que cela ne devienne un supplice.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Comme nous l’avons mentionné au début de ce post, ce nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Go est maintenant disponible à l’achat de manière officielle sur Amazon pour seulement 249,99 euros, donc, comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un modèle vraiment économique et avec des performances suffisantes pour profiter d’un scooter électrique si notre budget est assez serré.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :