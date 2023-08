Chute de 120 euros pour ce moniteur 4K de 28 pouces compatible avec HDR10

Tout type de ports est disponible pour offrir le meilleur niveau d’image à ce moniteur IPS de haute qualité dédié au jeu.

Le moniteur ASUS est fait pour profiter de tout type de contenu, que ce soit pour les loisirs ou le travail.

Vous avez besoin d’un nouvel écran à haute résolution pour travailler et ne voulez pas dépenser une grosse somme d’argent ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous, le moniteur Asus TUF VG289Q de 28 pouces et 4K est maintenant disponible à un prix réduit de 379 259,99 euros sur Amazon. Cette offre représente une réduction d’environ 120 euros par rapport à son prix officiel.

C’est une excellente occasion d’élargir vos possibilités de travail ou de loisirs à la maison. Un moniteur de 28 pouces est parfait à la fois pour le jeu et le travail et l’étude. Vous pourrez avoir plus d’applications ouvertes à l’écran et jouer à des jeux de dernière génération avec une qualité d’image supérieure. Il s’agit de l’un des meilleurs moniteurs 4K pour PC ou console que vous pouvez obtenir à un prix imbattable.

Pourquoi choisir ce moniteur 4K d’ASUS

L’aspect le plus frappant de ce moniteur est sa résolution 4K (3840 x 2160 px) sur un écran de 28 pouces. Le résultat est une netteté et des détails exceptionnels qui plongent vos yeux dans un océan d’images réalistes et colorées. Chaque pixel prend vie, vous permettant de profiter de vos contenus préférés avec une qualité inégalée.

La compatibilité avec HDR10 est un autre point fort. Cette norme de l’industrie va au-delà du conventionnel, offrant une gamme de couleurs et des niveaux de luminosité bien supérieurs à ceux des moniteurs ordinaires. Plongez-vous dans un spectre chromatique plus large et des détails éblouissants qui donnent vie à chaque image avec une authenticité impressionnante.

L’ergonomie joue également un rôle important. Le support réglable vous permet de personnaliser l’inclinaison, l’orientation, la rotation et la hauteur de l’écran pour l’adapter à votre position et à vos préférences. Cela améliore non seulement le confort, mais contribue également à réduire la fatigue visuelle, vous permettant de profiter de vos sessions de visionnage plus longtemps.

En termes de connectivité, le moniteur Asus ne lésine pas. Avec un port DisplayPort 1.2, deux ports HDMI 2.0 et une prise casque de 3,5 mm, vous avez plusieurs options pour connecter vos appareils multimédias, consoles de jeu, et plus encore. Cela vous assure d’être toujours prêt à vous plonger dans vos contenus préférés.

La technologie Shadow Boost est un ajout supplémentaire qui améliore la qualité de l’image. En améliorant les détails dans les zones sombres sans surexposer les zones lumineuses, un équilibre visuel est créé qui met en valeur tous les éléments de l’image. Ce réglage subtile améliore l’expérience dans une variété de situations, que ce soit pour regarder des films ou explorer des environnements sombres dans les jeux vidéo.

Si vous envisagez toujours d’acheter un nouvel écran, je n’hésiterais pas une seconde avec ce modèle et à ce prix. J’ai récemment acheté un écran Samsung à un prix similaire, mais si j’avais vu ce modèle auparavant, j’aurais certainement opté pour celui d’Asus. Il n’y a pas photo, la définition 4K sur 28 pouces est incroyable pour tout type de contenu que vous allez voir dessus.

