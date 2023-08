N’hésite pas, ce Xiaomi 5G est l’un des meilleurs smartphones à moins de 200 euros

Un des meilleurs smartphones de milieu de gamme présentés par Xiaomi ces derniers temps chute en flèche.

Si vous recherchez un téléphone portable complet et bon marché pour une utilisation quotidienne, nous avons quelque chose qui pourrait vous intéresser. Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez vous procurer le Redmi Note 12 5G pour seulement 197 euros. Le dispositif chinois est livré dans sa version mondiale, accompagné d’une intéressante RAM de 4 Go et d’un stockage de 128 Go.

Il s’agit d’un appareil qui est arrivé sur le marché à 279 euros, sa chute n’est pas précisément petite. En réalité, il continue à être vendu pour près de 210 euros sur la boutique officielle de Xiaomi. Vous trouverez toutes les caractéristiques dont vous avez besoin dans sa fiche technique, c’est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire pour moins de 200 euros.

À l’avant de ce Redmi, un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution Full HD+ qui se déplace en toute fluidité grâce à ses 120 Hz de rafraîchissement. C’est un écran génial pour son prix, ce n’est pas facile de trouver quelque chose comme ça. Il offre des couleurs éclatantes et une netteté exceptionnelle, vous pourrez pleinement profiter de vos séries et films préférés.

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran de 6,67″ OLED, Full HD+ et 120 Hz

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 33 W

3 caméras

NFC, Jack 3,5 mm et Radio FM

C’est un appareil élégant, avec un dos attrayant où se trouvent 3 caméras. Le téléphone portable Redmi est doté d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. Vous pourrez en tirer le meilleur parti où que vous alliez.

N’oublions pas son processeur, le cerveau qui s’occupe de faire fonctionner tout cela parfaitement. Sous son châssis se trouve le Snapdragon 4 Gen 1 de Qualcomm, une puce qui fera fonctionner sans difficultés les applications que vous utilisez au quotidien. Vous profiterez d’une bonne performance pendant longtemps.

Le smartphone de Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin, vous avez pu le constater de vos propres yeux. Ce Redmi est capable d’offrir une excellente expérience utilisateur et pour moins de 200 euros, il a très peu de concurrents. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, les offres d’AliExpress peuvent varier à tout moment.

