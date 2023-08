Dolby a un plan pour améliorer le son des haut-parleurs de ta télévision

Un son plus immersif que jamais.

La nouvelle technologie de Dolby sera intégrée nativement à certains téléviseurs

Dolby, une des entreprises les plus connues dans le domaine du son, travaille sur une fonctionnalité pour les téléviseurs qui optimisera au maximum leur son à partir de 2024. Il s’agit d’une fonctionnalité déjà utilisée par d’autres marques sur d’autres appareils, qui permet, grâce à des tests sonores et un microphone, d’ajuster le son aux dimensions de votre salon ou de votre chambre.

Son adapté à toutes les tailles de salon

Cette technologie, déjà utilisée par d’autres marques dans d’autres secteurs, et déjà présente dans le logiciel d’appareils tels que la PlayStation 5, aura dans ce cas une application directe et intégrée sur les haut-parleurs de télévision, ainsi que sur les systèmes de cinéma maison sans fil que nous avons installés. Ces haut-parleurs, quelle que soit leur position, ajusteront leur son à l’aide de capteurs et de microphones afin de calculer leur position, mesurer la distance et optimiser la réverbération du son sur les murs.

Dolby appelle cette technologie FlexConnect, et TCL sera la première marque à l’intégrer en 2024. « FlexConnect optimise intelligemment le son pour tout type de pièce et de configuration de haut-parleurs, en offrant la liberté de placer un ou plusieurs haut-parleurs sans fil n’importe où dans une pièce sans avoir à se soucier de leur positionnement parfait », explique Dolby officiellement à propos de cette fonctionnalité sous l’égide de Dolby Atmos.

Un son cinématographique à la portée de tous

L’un des plus grands écarts que l’on trouve généralement dans le budget audiovisuel de chaque foyer se situe souvent au niveau du son. Actuellement, des téléviseurs très bon marché peuvent offrir des résolutions 4K sur des panneaux de bonne qualité, mais le son est souvent le plus négligé parmi les téléviseurs bon marché. C’est pourquoi ce type de technologie permet à plus de foyers de profiter d’une expérience plus immersive, ou permet aux foyers ayant déjà un meilleur home cinéma d’améliorer encore plus leur propre expérience.

Dolby est une marque très reconnue dans le domaine du son, mais il est vrai que, dans ce cas, d’autres marques l’ont déjà devancé dans ce type de technologie. Sony l’utilise déjà, et pas seulement sur la PS5, mais aussi sur certains de ses systèmes de haut-parleurs, et Samsung a également son système Q-Symphony, qui fonctionne de manière similaire, sur ses barres de son. Mais c’est bien Dolby qui sera la pionnière en l’intégrant directement dans les téléviseurs pour offrir cette expérience sans avoir besoin de périphériques supplémentaires.

