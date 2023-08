TCL 40 NXTPAPER: le téléphone portable avec un écran simulant le papier est officiel et coûte moins de 200 euros

TCL a lancé deux smartphones avec écran NXTPAPER, les TCL 40 NXTPAPER et TCL 40 NXTPAPER 5G.

Le TCL 40 NXTPAPER est le premier smartphone de la marque basé sur sa technologie d’écran NXTPAPER Display

En plus d’un téléviseur Mini LED puissant capable d’atteindre 5000 nits de luminosité, TCL a présenté aujourd’hui son premier smartphone basé sur la technologie NXTPAPER qui combine les avantages des écrans conventionnels avec les écrans à encre électronique que nous avons déjà vus dans d’autres produits. Et cela a été fait en double, car la série TCL 40 NXTPAPER est disponible en deux variantes différentes : avec et sans connectivité 5G.

Les deux appareils ont été présentés par l’entreprise lors de son grand événement matériel dans le cadre du salon IFA 2023 qui s’est tenu à Berlin.

TCL 40 NXTPAPER, toutes les informations

Bien qu’il existe des différences entre les deux modèles présentés, il est vrai que les deux appareils se distinguent par leur écran avec la technologie NXTPAPER. Cette technologie apporte au panneau une construction multicouche avec une texture mate qui simule l’expérience du papier, et qui permet d’utiliser un stylet intégré pour exploiter au maximum ses capacités.

La série NXTPAPER 40 est disponible en deux tailles : 6,6 pouces avec une résolution HD+ et 6,78 pouces avec une résolution Full HD+, en fonction que l’on opte pour le modèle avec ou sans 5G respectivement. Dans les deux cas, nous bénéficions d’un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

Comme nous l’avons déjà vu dans d’autres produits basés sur cette même technologie, le système NXTPAPER utilise un panneau de type LCD qui exploite la lumière naturelle pour réduire l’émission de lumière bleue. Ainsi, le panneau est plus économe en énergie et est capable d’offrir des couleurs précises et un meilleur niveau de contraste que d’autres alternatives.

Le modèle avec 5G est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6020, de 6 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go. Quant à la version la plus abordable, elle est équipée d’une puce MediaTek Helio G88, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. Dans les deux cas, Android 13 est la version du système d’exploitation intégrée, personnalisée par TCL UI dans sa version 5.0.

Les deux appareils sont équipés d’un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture de ƒ/1.8, ainsi que de deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et les portraits. Seule la version sans connectivité 5G intègre un capteur de 5 mégapixels avec une lentille grand angle.

Dans les deux cas, la batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui, selon la marque, devrait être suffisant pour offrir une autonomie d’une journée. De plus, le TCL 40 NXTPAPER prend en charge la charge rapide de 33 W.

Prix de la série TCL 40 NXTPAPER et disponibilité

La marque a confirmé que ses nouveaux modèles seront disponibles à l’achat « dans les prochaines semaines ». Les deux terminaux sont destinés à l’entrée de gamme et ont des prix correspondants à leur segment.

Le TCL 40 NXTPAPER coûtera 199 euros. Quant à la version compatible avec les réseaux 5G, elle coûtera 249 euros.

Détente, découvrez l'évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :