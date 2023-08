À moitié prix : l’Echo Show 8 subit une baisse de prix bestiale

C’est l’un des écrans intelligents les plus complets du marché actuel et il bénéficie d’une réduction énorme.

Cet Echo Show 8 de deuxième génération est une excellente option pour tout ce à quoi vous pouvez penser, avec un son exceptionnel.

Si je devais actuellement acheter une enceinte Bluetooth pour écouter de la musique au prix actuel de l’Echo Show 8 de 2e génération, j’y réfléchirais à deux fois. Avec l’Echo Show 8, vous obtenez non seulement une enceinte Bluetooth, mais aussi un assistant intelligent pour contrôler votre foyer connecté, un écran pour regarder des séries, des films et même vos caméras de surveillance, et bien plus encore.

Aujourd’hui, le prix de l’Echo Show 8 (2ème gen.) a atteint sa valeur la plus basse de l’année, le faisant passer de 129,99 à 61,98 euros sur Amazon, un prix infiniment inférieur à celui de MediaMarkt. C’est une excellente occasion de vous procurer l’une des meilleures enceintes intelligentes, sous la forme d’un écran, du moment.

Echo Show 8 (2ème gen.)

Pourquoi acheter un Echo Show 8 pour votre foyer

L’écran de 8 pouces de l’Echo Show 8 devient votre fenêtre personnalisée sur un monde de divertissement. Profitez de séries, vidéos, films et émissions de télévision avec une clarté et une luminosité impressionnantes. De plus, il devient l’assistant parfait en cuisine, vous permettant de suivre les recettes de manière pratique pendant que vous cuisinez de délicieux plats.

Le cœur de cette expérience est son appareil photo de 13 mégapixels, qui permet non seulement des appels vidéo clairs avec un bon son et une bonne image entre les appareils Echo Show, mais qui ouvre également la possibilité de se connecter avec vos proches via Skype. La distance ne sera plus un obstacle, car vous pourrez profiter de conversations en face à face, comme si vous étiez dans la même pièce. Comme la confidentialité est un atout, cet Echo Show 8 est équipé d’un volet physique pour couvrir la caméra lorsque vous ne l’utilisez pas.

Les fonctionnalités de l’Echo Show 8 vont au-delà du divertissement en vous offrant une vue instantanée de la sécurité de votre foyer. La possibilité de voir les caméras et le portier vidéo Ring de votre maison sur l’écran vous offre une tranquillité d’esprit inestimable. Surveillez ce qui se passe en temps réel et gardez un œil sur votre environnement depuis n’importe quel endroit de la maison, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées sur la sécurité de votre foyer, de vos animaux de compagnie et de vos proches.

La qualité sonore de l’Echo Show 8 est vraiment surprenante. La qualité audio dépasse les attentes, offrant une expérience musicale exceptionnelle qui rivalise, voire dépasse, de nombreux haut-parleurs tels que l’Echo Dot 5. Profitez de vos chansons préférées avec une fidélité surprenante, enrichissant chaque note et chaque mot comme jamais auparavant.

L’intégration d’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon, ajoute une autre dimension de fonctionnalité à l’Echo Show 8. Contrôler votre foyer intelligent n’a jamais été aussi facile : ajustez les lumières, le thermostat, activez le robot aspirateur et bien plus encore avec des commandes vocales simples. La commodité d’avoir un contrôle total sur votre environnement en parlant simplement est une avancée qui simplifiera considérablement votre vie quotidienne.

