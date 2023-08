C’est officiel: les iPhone 15 seront présentés le prochain 12 septembre

Un événement où l’on attend plus de surprises telles que les nouvelles Apple Watch.

Apple le confirme : les iPhone 15 seront présentés le 12 septembre prochain.

Après de nombreuses rumeurs, la société de la pomme croquée vient d’officialiser l’événement lors duquel elle présentera les prochains iPhone 15 et 15 Pro. Une présentation qui aura lieu le mardi 12 septembre, comme cela avait été tant entendu ces dernières semaines.

Avec le tagline « Wonderlust », Apple nous invite à assister à son grand événement annuel où seront présentés les nouveaux iPhone. Cette fois-ci, les iPhone 15, les iPhone 15 Plus, les iPhone 15 Pro et les iPhone 15 Pro Max qui, selon les rumeurs, deviendraient les iPhone 15 Ultra. Mais il y aura aussi d’autres surprises.

Qu’est-ce qu’Apple présentera le 12 septembre prochain ?

En plus des iPhone 15 qui sont attendus avec un port USB-C en remplacement du Lightning, Dynamic Island sur tous les modèles, un objectif principal de 48 Mp sur toute la gamme ou un bouton d’action dont nous connaissons déjà les fonctions, nous attendons d’autres nouveautés pour cet événement.

D’une part, l’entreprise lancerait une nouvelle Apple Watch Series 9, qui aurait comme principale nouveauté un nouveau processeur ou une nouvelle couleur rose car Apple se préparerait à lancer l’Apple Watch Series X pour célébrer son dixième anniversaire. De plus, un nouveau modèle d’ Apple Watch Ultra ferait également son apparition dans une nouvelle couleur.

On s’attend également à ce qu’Apple lance un nouveau boîtier pour les AirPods Pro de deuxième génération que nous verrions également lors de cet événement, ainsi que la sortie de la version bêta finale d’iOS 17 et l’annonce de la sortie de tous les systèmes d’exploitation de manière officielle. Enfin, nous verrions les nouveaux câbles de couleur pour les iPhone qui, en plus d’être tressés, seraient plus longs.

Maintenant que nous avons la confirmation de l’entreprise, nous ne pouvons rien faire d’autre que d’attendre le jour J. N’oubliez pas de réserver un créneau pour le mardi 12 septembre à 19h (heure française). L’événement pourra être visionné depuis le site officiel, YouTube ou depuis l’application d’événements sur Apple TV.

