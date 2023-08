L’IA de Google qui t’aide à travailler est déjà disponible: voici son prix

Google Duet AI est là.

Google Duet AI est arrivé pour s’établir en tant qu’IA axée sur la productivité

Google Duet AI, l’intelligence artificielle que l’entreprise préparait à des fins de productivité, est maintenant disponible sur le marché. Ce système nous offrira toutes sortes d’aides dans l’espace de travail de Google, comme Gmail, Meet, Drive, Docs et bien plus encore. Ainsi, Google met à notre disposition son idée particulière d’une IA offrant des services utiles et pratiques à un prix légèrement plus élevé que ce que beaucoup imaginaient.

Google Duet AI, votre ami et voisin

Contrairement à d’autres systèmes qui posent de nombreux problèmes éthiques voire légaux, cette intelligence artificielle menace directement certains secteurs de travail, ni produit de contenus spéculatifs peu fiables. Google Duet AI, avec un tarif de 30 dollars par mois pour les entreprises (aucun autre prix n’a été divulgué), offre aux utilisateurs une série d’aides et de commodités visant à augmenter leur productivité et leur qualité de vie en effectuant des tâches à travers les applications de travail de Google.

Certaines desfonctions que Google Duet AI offrira à ses utilisateurs à l’intérieur des applications de productivité sont les suivantes :

Rédaction, réponse et synthèse de messages via Gmail .

. Proposer des idées, des corrections, des conseils, des rédactions ou des réécritures dans le service Google Docs .

. Créer des flux de travail dans Google Chat .

. Créer de nouveaux arrière-plans ou prendre automatiquement des notes dans les réunions de Google Meet .

. Générer des images, du son et de la vidéo orientés vers les présentations dans Google Slides .

. Générer des formules, des catégories ou l’autocomplétion dans les feuilles de calcul.

Google Duet AI et la productivité

Comme nous l’avons mentionné auparavant, Google Duet AI ne provient pas d’un concept d’IA générative comme ChatGPT ou Bing Chat, mais a déjà des fonctions et des services plus spécifiques avec une approche purement productive pour le travailleur lui-même. Et c’est que Google a toujours aimé améliorer ses services, comme on peut le voir dans de nombreux services d’IA que tous les utilisateurs ont dans Gmail.

Soit dit en passant, si le nom de Google Duet vous dit quelque chose, c’est parce qu’il y avait autrefois une version bêta pour Chrome appelée Chrome Duet, qui offrait une interface pour naviguer et partager du contenu sur le web de manière plus intuitive. Il n’a pas grand-chose à voir avec le concept actuel de Google Duet AI, mais il conserve ce nom pour cette nouvelle fonction qui cherche à aider les utilisateurs dans leur travail.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :