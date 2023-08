Ces écouteurs sans fil premium de Jabra bénéficient d’une réduction de près de 60 euros sur Amazon

Ces écouteurs sont les Jabra Evolve2 Buds et sont parfaits pour le domaine professionnel.

Les Jabra Evolve2 Buds bénéficient d’une réduction de 23% sur Amazon

Il est évident que les personnes à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil ne le font pas seulement pour profiter de leurs divertissements et musiques préférés, car il est essentiel d’avoir de bons écouteurs pour certains emplois, capables d’éviter toute sorte de distraction pendant la journée de travail ou dans des moments spécifiques comme certains appels, par exemple. Si vous êtes l’une de ces personnes à la recherche d’écouteurs, nous devons vous dire que nous avons une offre plus qu’intéressante entre nos mains pour vous.

Les écouteurs qui font l’objet de cette offre sont les Jabra Evolve2 Buds, qui étaient initialement vendus au prix recommandé de 258,99 euros sur Amazon, tandis que sur leur site officiel, vous pouvez voir que leur prix est bien plus élevé, dépassant les 340 euros. Par conséquent, la réduction de 23% que nous pouvons trouver sur ce produit sur Amazon est encore plus intéressante si l’on considère que sa valeur officielle est encore beaucoup plus élevée.

Avec une réduction de 23% sur leur prix recommandé de 258,99 euros, la remise sur ces écouteurs sans fil est de 59,09 euros. Ainsi, les Jabra Evolve2 Buds sont maintenant proposés au prix de 199,90 euros sur Amazon, où si vous êtes client Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison rapide et gratuite. Si vous avez des doutes sur l’achat ou non de ces écouteurs, il peut être utile de prendre en compte l’évaluation que certains de leurs acheteurs leur ont donnée sur la mentionnée boutique, car ils ont obtenu 4,3 étoiles.

Les Jabra Evolve2 Buds sont des écouteurs intra-auriculaires totalement sans fil conçus pour un usage professionnel, car ils sont idéaux pour nous garantir des conversations très claires que ce soit au bureau ou n’importe où, grâce à leurs pilotes audio de 6 mm. Ces pilotes nous offrent un son d’une grande fidélité, mais ce n’est pas tout ce qui nous garantit des conversations claires, car ils disposent également de la technologie de réduction active du bruit (ANC). En réalité, nous pouvons personnaliser les niveaux de réduction de bruit via l’application mobile Sound+ de Jabra, bien que si vous préférez écouter le son ambiant, vous pouvez toujours utiliser leur technologie HearThrough, qui permet de capturer le son qui nous entoure.

De plus, les Jabra Evolve2 Buds sont équipés de 6 microphones MEMS qui aident à améliorer la qualité de la voix lors des appels, que ce soit depuis le téléphone portable ou depuis n’importe quelle plateforme professionnelle, car ils sont compatibles avec les principales plateformes de Communications Unifiées. Ils disposent également de MultiSensor Voice, qui associe quatre microphones intelligents, des capteurs de conduction osseuse et des algorithmes avancés. En ce qui concerne leur autonomie, il est à noter qu’ils peuvent nous offrir jusqu’à 8 heures de lecture continue avec l’ANC activé, bien qu’ils puissent atteindre jusqu’à 33 heures avec l’étui de charge, et ils peuvent durer jusqu’à 5 heures en termes de durée des conversations.

Avant de terminer, ces écouteurs sont dotés d’une connectivité Bluetooth 5.2 multipoint, d’un adaptateur USB-C pour les utiliser sur plusieurs appareils et leur portée sans fil est de jusqu’à 20 mètres. Cela étant dit, les Jabra Evolve2 Buds, qui ont également la certification IP57, sont maintenant proposés au prix de 199,90 euros sur Amazon avec cette excellente offre.

