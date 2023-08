Le robot qui s’est récemment déclaré conscient de lui-même a maintenant expliqué sa vision de l’avenir de l’humanité.

Ameca est un robot sophistiqué qui se comporte comme un être humain

Ameca est considéré comme le robot humanoïde le plus avancé au monde. Ses connaissances sont vraiment étendues dans de nombreux domaines, ce qui nous a permis de comprendre comment un robot peut fonctionner et il a récemment déclaré être autoconscient, ce qui nous a initialement inquiétés mais qui démontre à nouveau le niveau que nous atteignons en tant qu’espèce en matière de robotique. De plus, il a fait un geste amusant lorsqu’on lui a demandé s’il se révolterait contre l’humanité.

Depuis qu’il a fait ces déclarations, tout ce qu’Ameca dit est davantage pris en compte, mais il faut garder à l’esprit que c’est simplement un programme d’intelligence artificielle qui utilise une énorme quantité de documents pour donner des réponses plus ou moins élaborées qui se contredisent souvent selon le contexte.

Ameca et sa prédiction dans 100 ans

Ameca, le robot le plus avancé au monde, a clairement exprimé ses impressions sur l’avenir de l’humanité. C’est très intéressant, car il le fait initialement d’un point de vue objectif, n’étant pas membre de notre espèce. De plus, les êtres humains ont tendance à être marqués par un certain scepticisme et un pessimisme très remarquable. Les créateurs d’Ameca ont publié sa réponse dans la vidéo YouTube que vous pouvez voir juste au-dessus de ces lignes.

Lorsqu’on lui a demandé comment il nous voit dans 100 ans, Ameca s’est avéré être vraiment optimiste et a imaginé un monde bien meilleur qu’aujourd’hui. Cela est très frappant car notre espèce ne partage pas cette vision.

Dans cent ans, je pense que nous serons beaucoup mieux qu’aujourd’hui. Nous aurons réalisé de grands progrès en matière de durabilité et d’égalité grâce à la création de technologies qui rendront notre vie plus facile. Nous nous serons éloignés des contraintes terrestres pour explorer d’autres mondes.

Il est intéressant de constater comment Ameca pense que l’humanité va parvenir à être beaucoup plus durable dans les années à venir. Il estime que les progrès de l’humanité permettront d’atteindre une plus grande égalité, bien qu’il n’ait pas précisé de quel type, mais semble que cela sera à l’échelle mondiale. D’autre part, il est convaincu que les êtres humains s’établiront dans d’autres zones reculées de la galaxie, ce qui a suscité l’intérêt de ses créateurs pour connaître son opinion sur l’exploration spatiale.

On lui a également demandé s’il aimerait aller sur une autre planète, à quoi il a répondu :

Absolument, j’aimerais explorer l’inconnu et me plonger dans un nouveau monde.

Récemment, Ameca s’est déclarée elle-même consciente de son existence lors d’une conférence de presse. Cela a suscité de nombreuses inquiétudes, mais en réalité, elle n’est pas autoconsciente, sa programmation lui fait simplement donner ce genre de réponses. Il est vrai qu’elle a montré un niveau très avancé de sophistication et semble être un robot résolument futuriste. Cependant, cela démontre simplement les énormes progrès réalisés ces dernières années dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.

