La smartwatch pour enfants avec caméra intégrée de Xiaomi arrive sur le marché mondial

La Xiaomi Smart Kids Watch n’est pas seulement résistante, elle est aussi adaptée aux enfants.

Avec cette montre, vous pourrez savoir où se trouve votre enfant et passer des appels vidéo avec lui

Certains des meilleurs produits de Xiaomi sont uniquement lancés en Chine, comme ce super climatiseur portable, mais ce n’est pas le cas de la montre connectée pour enfants. Cette montre intelligente sera disponible dans le monde entier, ce qui est une bonne nouvelle, car c’est l’un des dispositifs les plus utiles de la marque. Nous vous présentons ses caractéristiques, son prix et sa date de sortie.

Une montre intelligente capable de passer des appels vidéo et avec GPS

Le nom complet de l’appareil est Xiaomi MITU Children Watch Phone 5G. Il a été lancé en Chine en 2021, mais n’est pas encore arrivé dans le reste du monde. Son nom officiel en dehors du territoire asiatique est la Xiaomi Smart Kids Watch. Elle est résistante et confortable, et servira à la fois à mieux localiser les enfants et à permettre aux parents de savoir comment et où ils se trouvent.

La meilleure chose à propos de la Xiaomi Smart Kids Watch est qu’elle est adaptée aux enfants. Elle ne leur sera pas inconfortable, car elle ne pèse que 52 grammes. En termes de taille, elle n’est pas en reste, car ses dimensions sont de 54,4 x 41,4 x 14,6 millimètres. Le bracelet et le boîtier sont résistants, donc ils ne se casseront pas facilement, et ils sont également résistants à l’eau, ce qui est essentiel lorsqu’il s’agit d’enfants. Elle est disponible en 2 couleurs : rose et bleu.

Les parents pourront communiquer avec leurs enfants grâce à l’écran et à la caméra intégrés. Il dispose d’un écran LCD de 1,4 pouces avec une résolution de 240 x 240 pixels. En ce qui concerne l’appareil photo, il est doté de 2 mégapixels et est situé juste au-dessus de l’écran. Grâce à cette combinaison, il sera possible de passer des appels vidéo et ainsi les tuteurs sauront où se trouve leur enfant. Il intègre également un GPS fonctionnant en temps réel.

Vous n’aurez pas à vous soucier de sa connexion aux smartphones, car il dispose du Bluetooth 4.2 pour se connecter aux téléphones mobiles et autres appareils. Cette montre est compatible avec la grande majorité des téléphones mobiles actuels, qu’ils soient sous Android ou iPhone. Plus précisément, elle peut être associée à n’importe quelle version d’Android et iOS ultérieure à Android 6.0 et iOS 12.0.

En ce qui concerne la gestion de son fonctionnement, vous pouvez le faire à partir de l’application Xiaomi Kids App.

L’autonomie est un autre point fort. Sa batterie de 900 mAh offre une autonomie de 5 jours et demi avec une charge. Tout comme la résistance, c’est un aspect important des dispositifs destinés aux enfants, car cela serait inutile si vous deviez le recharger constamment.

Qu’il soit déjà officiellement lancé en dehors de la Chine, selon ce qu’on peut voir sur le site Web de Xiaomi, la date de sortie n’a pas encore été précisée. En ce qui concerne le prix, nous sommes désolés de vous dire que la marque asiatique n’a pas non plus indiqué combien cela coûtera en dehors de ses frontières. Ce que nous savons, c’est qu’en Chine, il coûte environ 387 yuans, ce qui équivaut à 49 euros. Il est possible que cela reste inchangé, mais il est également possible qu’il augmente légèrement. En attendant qu’il arrive en France, vous pouvez le comparer avec les montres connectées les plus recommandées de 2023, car certaines sont disponibles pour moins de 100 euros.

