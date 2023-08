Le téléphone Nothing (1) se met à jour vers Nothing OS 2.0 : toutes les nouveautés

Nothing a commencé à libérer la mise à jour vers Nothing OS 2.0 sur le Nothing Phone (1).

Le Nothing Phone (1) dans ses deux couleurs disponibles : blanc et noir

Lorsque début juillet, la société londonienne dirigée par Carl Pei a lancé son deuxième smartphone phare, le Nothing Phone (2), elle a également annoncé que la deuxième version de sa couche de personnalisation pour Android, Nothing OS 2.0, serait disponible à la fois sur ledit smartphone et sur son prédécesseur, le Nothing Phone (1).

Ainsi, si il y a quelques jours nous vous avons dit que le Nothing Phone (1) était sur le point de recevoir la mise à jour vers Nothing OS 2.0, nous pouvons maintenant vous confirmer que cette nouvelle version du logiciel a déjà commencé à être déployée sur le premier terminal de la société. Nous allons maintenant vous détailler toutes les nouveautés que Nothing OS 2.0 apporte au Nothing Phone (1).

Voici toutes les améliorations que reçoit le Nothing Phone (1) avec la mise à jour vers Nothing OS 2.0

Nothing a publié, aujourd’hui même, un article sur son blog officiel annonçant qu’il a commencé à libérer la mise à jour vers Nothing OS 2.0 sur le Nothing Phone (1) du monde entier.

Selon la marque londonienne elle-même, cette nouvelle mise à jour de Nothing OS pour le Nothing Phone (1) comprend « de nombreuses nouvelles et passionnantes fonctionnalités, ainsi qu’une personnalisation et des fonctionnalités améliorées ».

Voici toutes les nouveautés que reçoit le Nothing Phone (1) avec la mise à jour vers Nothing OS 2.0:

Personnalisation de l’écran d’accueil : Identité visuelle mise à jour, avec une touche inimitable de Nothing Conception de la grille du lanceur mise à jour, compatible avec l’option de masquer les étiquettes des icônes Plus d’options de personnalisation pour les dossiers incluant différents designs et couvertures

: Widgets Nothing : Mises à jour des designs pour les widgets suivants : Horloge, Météo et Vue rapide Nouveau widget Paramètres Rapides, qui vous permet d’accéder encore plus rapidement aux paramètres Les widgets sont désormais disponibles sur l’écran de verrouillage et l’AOD (Always On Display)

: Interface Glyph : Avec les nouvelles notifications de base de Glyph, vous ne manquerez jamais l’essentiel. Sélectionnez des applications et des contacts et attribuez-les en tant qu’essentiels, afin qu’une icône Glyph persistante brille lorsque l’appareil est verrouillé. Ainsi, vous saurez d’un coup d’œil si vous avez manqué une notification importante Torche Glyph : maintenez enfoncé le bouton Paramètres Rapides de la Torche pour éclairer toute l’interface Glyph

: Nouvelles fonctionnalités de l’application : Les applications clonées vous permettent de gérer plusieurs comptes dans la même application sans vous déconnecter Le verrouillage des applications vous permet de protéger vos applications en ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire lors de leur ouverture

: Autres améliorations : Amélioration de la luminosité automatique De nombreuses améliorations générales pour optimiser votre expérience globale avec le Nothing Phone (1)

:

Si vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour sur votre Nothing Phone (1), vous devez simplement accéder au menu Paramètres de votre téléphone, puis à la section Système et enfin toucher l’option Mise à jour du système. Si c’est le cas, appuyez simplement sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre Nothing Phone (1) avec Nothing OS 2.0.

