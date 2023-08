iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : fuite du possible design de leurs boîtes

Une boîte blanche avec un iPhone à fond noir et un S dessiné.

Le possible design des boîtes des iPhone 15 Pro fuite.

Il reste deux semaines avant qu’Apple ne présente ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, et cela se remarque par la quantité de fuites qui apparaissent ces derniers jours. L’une des dernières est un rendu qui montrerait le design de la boîte des iPhone 15 Pro.

Blanc à nouveau, légères modifications en haut

Sur la photo partagée par @chandlerbongzz sur son profil X (anciennement connu sous le nom de Twitter), on peut voir un rendu montrant une boîte de couleur blanche avec un iPhone à l’écran noir sur lequel est dessiné une sorte de S. C’est cet emballage qu’Apple utiliserait pour les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. En résumé, les nouveaux iPhone de la gamme Pro seront vendus dans ces boîtes.

Le rendu est basé sur une fuite trouvée sur le réseau social chinois Weibo. Une image montrant un dessin fait à la main de ce qui serait le dessin – pour ainsi dire – qui figurerait à l’avant des boîtes des iPhone 15 Pro. Dans ce cas, un iPhone avec une sorte de S dessinée.

iPhone 15 pro wallpaper and on box

White box

Source in photo pic.twitter.com/Q0c9gxlq13 — ShrimpApplePro ???? (@VNchocoTaco) 28 août 2023

Un design qui, par ailleurs, serait très continuiste par rapport aux boîtes des iPhone 14 Pro, il faut donc prendre ce rendu avec des pincettes. Depuis le lancement de l’iPhone XS, Apple alterne les graphiques sur le haut de l’emballage des iPhone Pro pour montrer l’écran frontal de l’appareil une année, puis l’arrière de l’iPhone l’année suivante.

Un autre aspect qui fait douter de la véracité de cette fuite est qu’il n’aurait pas de sens qu’Apple utilise un fond sombre pour montrer l’iPhone 15 Pro sur ses boîtes. Si les bords sont réellement les plus fins de l’histoire, cela devrait être mis en valeur avec des fonds clairs, par exemple.

Quoi qu’il en soit, il ne reste plus beaucoup de temps pour lever les doutes. Il ne reste que deux semaines pour qu’Apple présente ses nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, et environ trois semaines avant leur mise sur le marché.



