La nouvelle IA de Google peut assister à des réunions sur Google Meet pour vous

Vous n’aurez plus besoin d’être présent à une réunion pour savoir ce qui a été dit.

Google Meet est l’une des plates-formes de visioconférence les plus utilisées.

Google a intégré une Intelligence Artificielle dans Google Meet qui peut prendre des notes lors des réunions auxquelles vous ne participez pas. C’est ce qu’a révélé lors de l’événement récent Google Cloud Next’23. Il s’agit d’une fonctionnalité qui pourrait révolutionner le secteur des conférences, car elle permet aux participants de s’informer par la suite ou en temps réel.

Restez informé en temps réel ou enregistrez les détails importants pour les lire ultérieurement.

Duet IA est l’IA chargée de cette tâche. Il s’agit d’une plate-forme d’Intelligence Artificielle capable de travailler avec les applications Google Cloud. Elle a été présentée en début d’année, mais son intégration dans Meet est ce qui a permis d’ajouter cette nouvelle fonctionnalité. Google a travaillé ces derniers mois à l’intégration d’outils d’IA pour améliorer les performances de ses services.

Comme l’a montré Google, pendant une réunion, il suffit d’appuyer sur le bouton ‘Prenez des notes sur moi’ pour que l’assistant joue le rôle de secrétaire et enregistre les détails importants de la conférence. De plus, vous pourrez discuter en privé avec Duet IA pendant la réunion pour qu’il vous informe de ce qui s’est passé en votre absence ou des détails que vous auriez pu manquer même si vous y étiez.

Une fois la réunion terminée, vous pourrez enregistrer le document avec les détails dans Google Docs pour les revoir ultérieurement. Il vous permettra également d’enregistrer les extraits de la réunion en vidéo. De plus, il sera capable d’effectuer des traductions automatiques avec des sous-titres dans 18 langues différentes.

Ces nouveautés sont déjà disponibles pour les abonnés de Google Workspace. Pour le moment, ils sont les seuls à pouvoir en profiter, bien que cela puisse s’étendre à tous les utilisateurs de Google à l’avenir.

Actuellement, il existe 4 abonnements disponibles pour Google Workspace:

Businnes Starter (5,75 euros par utilisateur par mois).

Business Standard (11,50 euros par utilisateur par mois).

Business Plus (17,25 euros par utilisateur par mois).

Enterprise (contacter Google pour négocier le prix).

Il s’agit d’une plateforme destinée à la communication entre entreprises, qui permet un grand nombre de participants aux appels vidéo grâce à Google Meet, car le plan Enterprise peut accueillir jusqu’à 1000 utilisateurs dans une seule réunion. De plus, il fournit une adresse e-mail professionnelle à l’entreprise et inclut la sécurité, la gestion et le contrôle de la connexion pour assurer un bon fonctionnement.

