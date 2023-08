Magisk v26.2 publié et disponible en téléchargement.

Magisk est un nom populaire en matière de personnalisation Android. Magisk est l’un des meilleurs outils pouvant être utilisés par un utilisateur basique ainsi que par un utilisateur avancé. La plupart des utilisateurs connaissent Magisk comme une solution pour rooter les téléphones Android, mais Magisk a également de nombreux autres avantages.

Le développeur de Magisk, John Wu, a publié une nouvelle version de Magisk dans la chaîne bêta publique. La dernière version est Magisk v26.2. Il s’agit d’une mise à jour majeure par rapport à la version précédente, v26.1. La nouvelle mise à jour est attendue depuis longtemps, mais ça valait le coup d’attendre.

Comme mentionné précédemment, cette mise à jour de Magisk est assez importante et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela comprend des changements importants tels que la prise en charge de l’extraction de l’image de démarrage à partir de payload.bin et la prise en charge du patching de l’image de démarrage à partir de fichiers ROM. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet ci-dessous.

Journal des modifications de Magisk v26.2

[MagiskBoot] Prise en charge de l’extraction de l’image de démarrage à partir de payload.bin

[MagiskBoot] Prise en charge des fichiers cpio contenant des fichiers de caractères

[MagiskBoot] Prise en charge de l’affichage du contenu cpio

[MagiskBoot] Gérer directement la signature et la vérification AVB 1.0 sans passer par une implémentation Java

[Daemon] Faire du socket du démon un chemin fixe dans MAGISKTMP

[resetprop] Prise en charge de l’affichage du contexte de la propriété

[resetprop] Prise en charge de l’affichage uniquement des propriétés persistantes provenant du stockage

[resetprop] Prise en charge appropriée du réglage des propriétés persistantes contourant property_service

[MagiskSU] Prise en charge des options -g et -G

[MagiskSU] Prise en charge de la commutation de l’espace de montage vers PID avec -t

[MagiskPolicy] Correction du patch des autorisations étendues

[MagiskPolicy] Prise en charge de plus de syntaxes pour les autorisations étendues

[MagiskPolicy] Prise en charge de l’affichage des règles sepolicy chargées

[App] Prise en charge du patching de l’image de démarrage à partir de fichiers ROM

[App] Préservation appropriée de boot.img lors du patch de firmware Samsung avec init_boot.img

Télécharger Magisk 26.2

Si vous êtes un développeur ou un utilisateur basique de Magisk, vous pouvez maintenant télécharger la dernière version de Magisk. Comme d’habitude, le créateur de Magisk, John Wu, a partagé la dernière version sur le projet Github où vous pouvez également trouver d’autres versions de Magisk. Pour télécharger la dernière version, vous pouvez suivre le lien donné.

Si vous avez déjà installé Magisk sur votre appareil, l’installation devrait être la même. Mais si vous êtes novice dans le monde de Magisk, l’installation dépend des appareils et d’autres scénarios. Il y a aussi une liste de contrôle (comme le bootloader déverrouillé) que l’appareil doit suivre pour installer Magisk.

La solution d’installation dépend de nombreuses options telles que le ramdisk, la partition vbmeta, le bootloader déverrouillé, et plus encore. Le processus commun pour installer Magisk consiste à patcher le fichier boot.img ou recovery.img ou AP tar et à le flasher sur l’appareil à l’aide des commandes adb et fastboot.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :