L’un des iPad les plus recommandés d’Apple bénéficie d’une grande réduction sur Amazon

Les cours vont bientôt reprendre et vous êtes peut-être à la recherche d’un nouvel iPad pour étudier, travailler ou consommer du multimédia à la maison. Si c’est le cas, vous avez de la chance car Amazon propose une grande offre pour l’iPad 2022, qui le laisse à seulement 529 euros. Une remise très intéressante si l’on considère que Apple le vend pour 579 euros dans l’Apple Store.

L’un des derniers iPad lancés par Apple et qui propose de grandes fonctionnalités à prendre en compte. Un iPad 2022 qui pourrait être le vôtre tout neuf, car il n’est pas un produit reconditionné et c’est l’un des meilleurs modèles que vous pouvez acheter en 2023.

Pourquoi l’iPad 2022 est-il un bon achat ?

Acheter cet iPad est un choix gagnant pour de nombreuses raisons. L’une d’entre elles est la sérénité que Apple ne lancera pas de nouveau modèle à court terme. D’autre part, cet iPad dispose d’un design incroyablement attrayant grâce à sa gamme chromatique, ainsi que compact et confortable grâce à son écran qui a la taille parfaite.

L’iPad de dixième génération dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, 2 224 x 1 668 pixels avec le design actuel des iPad, c’est-à-dire que les bordures sont réduites pour avoir une tablette quasi tout écran sur laquelle visualiser tout type de contenu et libérer notre créativité grâce au Apple Pencil de première génération, avec lequel il est également compatible.

D’autre part, avec cet iPad 2022 vous aurez la certitude de posséder un appareil pendant de nombreuses années. Grâce à son processeur A14 Bionic, vous recevrez pendant de nombreuses années des mises à jour d’iPadOS, comme iPadOS 17, que nous verrons le mois prochain de manière officielle après plusieurs mois en version bêta. Tout sera rapide et fluide, quoi que vous fassiez, que ce soit prendre des notes, travailler ou consommer du multimédia.

Cette tablette offre également 10 heures d’autonomie pour une navigation Internet, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la batterie de l’appareil. De plus, il possède d’autres fonctionnalités telles que Touch ID sur le bouton de verrouillage, USB-C, connectivité 5G, clavier Magic Keyboard Folio, True Tone et une compatibilité complète avec l’Apple Pencil (1ère génération). De plus, il se distingue également par sa gamme chromatique de couleurs telles que Argent, Rose, Bleu et Jaune.

En résumé, l’iPad 2022 est l’un des meilleurs iPad que vous pouvez acheter en ce moment. Un iPad parfait pour la plupart des utilisateurs avec de grandes caractéristiques et un prix inférieur si vous profitez de cette offre Amazon, le laissant à seulement 529 euros, dans sa version avec 64 Go de stockage et connectivité Wi-Fi.

