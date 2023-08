Voici la vitesse de connexion dont vous avez besoin pour utiliser le PlayStation Portal dans des conditions parfaites

Sony a révélé la vitesse de connexion dont nous aurons besoin pour pouvoir utiliser le nouveau PlayStation Portal.

Cette est la vitesse de connexion idéale pour exécuter PlayStation Portal

Il y a quelques jours à peine, Sony a révélé le nom officiel de Project Q, qui est PlayStation Portal, qui sera une sorte de console portable destinée à jouer à nos jeux PlayStation 5 à distance. Malgré la controverse suscitée par cet appareil parmi les joueurs, la société japonaise prévoit de lancer cette machine dès cette année, une année 2023 où la rumeur veut que la PS5 Slim soit également lancée.

En revenant à PlayStation Portal, nous avons déjà beaucoup de détails révélés sur cette console portable à ce jour, à la fois en ce qui concerne le prix et les caractéristiques principales, où nous pouvons inclure que son utilisation nécessitera une connexion internet permanente. À cet égard, il convient de mentionner que depuis le blog officiel de PlayStation, ils ont tenu à révéler la vitesse de connexion appropriée pour pouvoir profiter de la meilleure expérience de jeu possible sur cette nouvelle console portable PlayStation.

Sony révèle à quelle vitesse de connexion PlayStation Portal fonctionnera bien

Il convient de mentionner que nous pourrons non seulement utiliser PlayStation Portal chez nous, mais aussi, dès que nous pourrons disposer d’une connexion appropriée et que notre PS5 fonctionnera, nous pourrons l’utiliser en dehors de nos foyers. Tant que vous disposez d’une vitesse de connexion minimale de 5 Mbps, le nouveau dispositif de Sony devrait fonctionner de manière optimale, mais pour plus de garanties, la société japonaise a souligné que la vitesse de connexion recommandée est de 15 Mbps.

Par conséquent, tout ce qui est une vitesse de connexion supérieure à 15 Mbps devrait nous garantir un plaisir exceptionnel avec PlayStation Portal. En d’autres termes, si cette condition est remplie, nous pourrons jouer à nos jeux préférés de PS5 via cette nouvelle console portable de Sony à distance. De plus, la société a indiqué que cette console portable pourra être utilisée dans n’importe quel lieu public en accédant au réseau de l’emplacement, à condition de respecter la condition mentionnée ci-dessus afin de ne pas compromettre les sessions de jeu.

Cela étant dit, il ne reste plus qu’à attendre que Sony révèle plus d’informations sur ce PlayStation Portal. Par exemple, nous attendons ici l’annonce de sa date de lancement exacte, car nous savons seulement que cette machine arrivera fin 2023.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :