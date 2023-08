TCL lance sa meilleure TV Mini LED à ce jour : une bête de luminosité capable d’atteindre 5000 nits

La nouveauté de TCL est une télévision Mini LED avec une résolution 4K capable d’atteindre une luminosité de 5000 nits et d’une fréquence de rafraîchissement variable de 144 Hz.

Le nouveau téléviseur TCL X955 avec la technologie Mini LED et une résolution 4K

Le géant chinois TCL vient de présenter au monde son nouveau téléviseur haut de gamme avec la technologie Mini LED. Il s’agit du modèle X955 de sa série de téléviseurs premium QD-Mini LED, avec une résolution 4K et équipé des dernières avancées techniques réalisées par l’entreprise, y compris un panneau capable d’atteindre une luminosité de 5000 nits en mode HDR.

Avec ce modèle, TCL vise à concurrencer les téléviseurs grand format du marché, car le X955 est disponible en deux tailles : 85 et 98 pouces. Il se situe donc dans la même catégorie que le Xiaomi TV Master 86 Mini LED que nous avons connu il y a quelque temps.

TCL C955, toutes les informations

La caractéristique la plus remarquable du téléviseur est sans aucun doute son panneau. Le nouveau modèle phare de TCL est doté d’un panneau Mini LED équipé d’un système de puces émettrices de lumière à six cristaux capables d’augmenter considérablement la luminosité du panneau. Le panneau est entouré de marges pratiquement imperceptibles, qui se marient avec le design moderne et futuriste du téléviseur.

À cet égard, TCL met l’accent sur la capacité du téléviseur à atteindre 5000 nits de luminosité en mode HDR. De plus, la marque fait référence à la technologie « Dual 5000 », qui fait référence aux plus de 5000 zones de gradation locale disponibles sur ce téléviseur.

Le téléviseur est équipé du processeur AIPQ 3.0 développé par l’entreprise, capable d’améliorer la qualité de l’image de manière dynamique en reconnaissant la scène en temps réel. À cela s’ajoute la compatibilité avec IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, et la certification TÜV Rheinland garantissant une réduction de l’émission de lumière bleue et des scintillements.

Le système audio ONKYO de 160 W est également l’un des aspects à souligner, avec quatre sorties principales, deux haut-parleurs de graves et deux canaux ascendantes. La compatibilité avec Dolby Atmos et DTS Virtual:X ne manque pas non plus. De plus, son système d’exploitation est Google TV.

Prix du TCL X955 et date de disponibilité

Pour l’instant, la marque n’a pas révélé le prix des différentes versions de son nouveau téléviseur haut de gamme. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons plus d’informations à ce sujet.

