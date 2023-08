Tous les types de Pikmin dans Pikmin 4 [La liste complète]

Un des jeux les plus populaires sur la Nintendo Switch est Pikmin 4. Pikmin 4 est un petit jeu de stratégie sympa où vous devez utiliser différents Pikmin. Sorti fin juillet 2023, le jeu a déjà rassemblé une base de fans dédiée sur la Nintendo Switch. Il s’agit d’un jeu d’action-aventure et de stratégie où vous êtes chargé de partir en explorations et d’attaquer vos ennemis. Pour ceux qui découvrent la franchise Pikmin et qui cherchent une introduction, vous êtes au bon endroit.

Les Pikmin sont de petites créatures mignonnes de taille de plantes qui explorent différents territoires. Dans le monde de Pikmin 4, le jeu introduit une sélection de neuf variations de Pikmin distinctes. Chaque Pikmin est unique à sa manière et a différentes utilisations. Les Pikmin peuvent être définis comme un personnage qui est un mélange de caractéristiques végétales et animales. En fonction des ordres que vous donnez, ces Pikmin les suivront et accompliront toutes les tâches qui leur sont assignées.

Vous pouvez utiliser ces Pikmin pour explorer des grottes, collecter divers types de ressources, partir en missions de sauvetage et les utiliser également pour retrouver votre équipage. Voyons tous les Pikmin et ce qu’ils représentent dans le nouveau jeu, Pikmin 4.

Pikmin 4 – Tous les types de Pikmin

Pikmin bleus

Les Pikmin bleus sont vos Pikmin de type eau. Ces Pikmin bleus peuvent facilement naviguer à travers divers plans d’eau et, surtout, ne se noieront pas en entrant dans de tels plans d’eau. Les Pikmin bleus savent bien nager et résistent également à tous les types d’attaques aquatiques. Vous trouverez ces Pikmin le long des rivages ou des plans d’eau dans le jeu.

Pikmin phosphorescents

Comme le suggère le nom du Pikmin, les Pikmins phosphorescents peuvent être trouvés dans l’obscurité en raison de leurs propriétés lumineuses. Bien que les ennemis puissent les repérer, cette lumière phosphorescente peut agir comme un inconvénient pour les ennemis. Les lumières sont si vives qu’elles étourdissent instantanément les ennemis. Le pouvoir lumineux spécial s’appelle le Glowmob.

Pikmin de glace

Les Pikmins de glace ont un pouvoir unique spécial. Ils peuvent geler immédiatement les ennemis ainsi que les différentes étendues d’eau qui les entourent. C’est un excellent moyen de capturer et de faire sentir la défaite à vos ennemis. Pouvoir geler les plans d’eau aide les autres Pikmin à les traverser facilement sans craindre de se noyer.

Pikmin violets

Chaque groupe ou armée a besoin d’une personne forte et lourde. Les Pikmin violets, bien qu’ils puissent être lents dans leurs mouvements, sont extrêmement utiles. Les Pikmin violets sont capables de soulever et de transporter facilement des objets lourds. En plus de cela, utiliser un Pikmin violet équivaut à utiliser 10 Pikmin différents.

Pikmin rouges

Lorsque vous commencez à explorer ou que vous êtes prêt à combattre vos ennemis, le Pikmin par défaut que vous pouvez utiliser est le Pikmin rouge. Avec l’aide des Pikmin rouges, vous pourrez comprendre le fonctionnement des Pikmin et ce qu’ils peuvent faire. Ce sont également les premiers Pikmin auxquels vous serez confronté en commençant le jeu.

Pikmin rocs

Vous avez des ennemis qui vous chargent à pleine vitesse ? Vous voudrez peut-être utiliser les Pikmin rocs. Les Pikmin rocs sont parfaits pour les batailles car ils ont l’une des défenses les plus solides parmi tous les Pikmin. Vous pouvez simplement lancer quelques Pikmin rocs pour semer la confusion chez vos ennemis.

Pikmin blancs

Bien que les Pikmin blancs soient les Pikmin les plus rapides, ils sont très faibles. Cependant, ils ont un pouvoir spécial qui peut tuer instantanément les ennemis. Si les ennemis mangent ces Pikmin blancs, ces derniers sont capables de libérer des poisons qui tueront instantanément les ennemis. Même lorsque vous avez un ennemi qui vous lance du poison, ces Pikmin blancs vous aident à vous défendre contre de telles attaques.

Pikmin ailés

Comme le suggère le nom de ce Pikmin, le Pikmin ailé a la capacité de voler. Vous pouvez utiliser ces Pikmin pour aider à transporter d’autres Pikmin et des objets dont vous aurez besoin lorsque vous voudrez soit explorer un nouvel endroit, soit simplement combattre vos ennemis. Les Pikmin ailés sont l’option de défense parfaite contre les attaques de missiles aériens des ennemis.

Pikmin jaunes

Faites face à des éléments électriques lancés par les ennemis ? Eh bien, vos Pikmin jaunes sont là pour vous aider. Ces Pikmin jaunes peuvent vous aider à enlever tout courant électrique ou toute trappe qui a été placée par les ennemis. De plus, ces Pikmin jaunes ont des oreilles plus longues qui vous permettent de lancer ces Pikmin plus loin dans le champ de bataille ennemi.

C’est tout ce que vous devez savoir sur les types de Pikmin ainsi que sur leurs capacités dans le nouveau jeu, Pikmin 4. Vous pouvez jouer à Pikmin 4 sur la Nintendo Switch.

Si vous ne voulez pas l’acheter tout de suite, vous pouvez toujours obtenir l’essai gratuit que vous pouvez télécharger et découvrir le jeu par vous-même.

Quels sont vos Pikmins préférés ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

