Ces 4 téléphones Xiaomi ne recevront plus de mises à jour de MIUI

Le Redmi 9C NFC est l’un des téléphones qui ne recevra plus de mises à jour de MIUI à partir d’aujourd’hui

Xiaomi a une nouvelle fois mis à jour sa « liste noire » des téléphones qui ne bénéficient plus de support et qui, par conséquent, ne reçoivent plus de nouvelles mises à jour de MIUI. Cette fois-ci, la société a ajouté un total de quatre nouveaux modèles des marques Redmi et POCO, qui ne sont désormais plus officiellement pris en charge par l’entreprise.

Parmi les modèles sélectionnés par la marque, on trouve certains des téléphones les plus économiques disponibles dans le catalogue de Xiaomi. Logique, car les modèles d’entrée de gamme ont généralement une période de support moins longue que les téléphones les plus chers.

Xiaomi ne propose plus de mises à jour de MIUI pour trois modèles Redmi et un POCO

Au total, ce sont quatre téléphones de Redmi et POCO que Xiaomi ne met plus à jour à partir d’aujourd’hui. Parmi eux, on trouve le populaire Redmi 9C NFC, un modèle économique que la marque continue de vendre sur sa boutique en ligne officielle au prix de 149 euros. La liste complète des modèles est disponible ci-dessous :

Redmi 9 Prime

Redmi 9C NFC

Redmi K30 Ultra

POCO M2 Pro

Parmi ces quatre modèles, seul le Redmi K30 Ultra appartient à la gamme haut de gamme. Il s’agit d’un modèle lancé en Chine il y a plus de trois ans, qui se démarquait à l’époque grâce à son appareil photo pour selfies motorisé, qui apparaissait et disparaissait du haut du téléphone.

À l’époque, l’appareil a été lancé avec Android 10 et a reçu des mises à jour jusqu’à Android 12. Aujourd’hui, il fonctionne avec MIUI 13, mais ne recevra plus les futures mises à jour du système d’exploitation de Xiaomi.

Tous les détenteurs de l’un de ces appareils devraient envisager la possibilité de changer de téléphone, car bien qu’ils continueront à fonctionner normalement, ils ne seront plus aussi sécurisés car ils ne recevront plus de nouvelles mises à jour du système ni de sécurité. Il est également possible de mettre à jour la version du système en utilisant des méthodes non officielles.

