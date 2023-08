Voici les caractéristiques et le prix du Lenovo Legion Go, selon une fuite

Sa présentation officielle serait très, très proche de se dérouler.

Le Lenovo Legion Go a vu de nouveaux détails dévoilés, tels que son prix, ses caractéristiques et sa fenêtre de lancement possible.

Il y a peu de temps, nous vous avons dit que l’aspect d’une nouvelle console portable avait été divulgué, qui est sur le point d’arriver sur le marché, où elle se retrouvera face à des concurrents de la taille de la Steam Deck ou de l’Asus Rog Ally, sans compter la Nintendo Switch, car il s’agit d’un appareil assez différent, pour être honnête. Évidemment, nous parlons du nouveau Lenovo Legion Go, une plateforme qui a fait l’objet d’une nouvelle fuite dont nous faisons écho.

Il est vrai que le terme console portable n’est peut-être pas le plus approprié pour ce type de plateforme, car en réalité, on peut l’appeler PC de poche. Quoi qu’il en soit, et quel que soit son nom, Legion Go a vu plus de détails dévoilés, tels que de nouvelles images, des caractéristiques, son prix possible et, en plus, une fenêtre de lancement très proche. En réalité, dans cette fuite recueillie par Windows Report, il est également avancé que ce nouvel appareil serait présenté le 1er septembre prochain lors de l’IFA 2023.

De nouveaux et importants détails sur le Lenovo Legion Go ont été divulgués, qui auront également des lunettes de réalité augmentée

Le Lenovo Legion Go, qui sera basé sur Windows 11 et équipé d’une puce AMD, toujours selon cette fuite, arriverait dans les stores en septembre, nous supposons peu de temps après sa présentation. De plus, il semble que le prix de cet ordinateur portable serait de 799 dollars/euros. Outre ces détails, les spécifications de cette machine et d’autres aspects qui pourraient constituer, s’ils sont réels, un attrait supplémentaire majeur pour celle-ci ont également été divulgués.

Apparemment, le Legion Go embarque le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, le même que celui du Rog Ally. L’APU mentionnée est basée sur les architectures Zen4 et RDNA 3, et comprend 8 cœurs, 16 threads et une fréquence d’horloge pouvant atteindre 5,1 GHz. De même, dans le cas de son GPU, celui-ci comporte 12 cœurs et offre une performance graphique moyenne de 8,6 téraflops. Sans aucun doute, cet ordinateur portable est assez similaire à ce que nous offre l’Asus Rog Ally, il sera donc très intéressant de voir sa concurrence sur le marché.

À l’intérieur, nous pouvons également trouver une mémoire RAM de 16 Go LPDDR5X et 7 500 MHz, un stockage PCIe 4.0 de 256 Go, 512 Go ou 1 To, en fonction du modèle que vous achetez. La disponibilité de différents modèles ouvre la porte à ce que son prix de 799 dollars/euros ne soit pas le seul, de sorte que cette plateforme pourrait avoir différents prix pour ses versions. D’autre part, à l’extérieur, nous pourrons trouver un écran de 8,8 pouces avec une résolution QHD+ (2560 x 1600 pixels) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Avec ce supposé grand écran, on s’attend à ce que cet ordinateur portable ait une taille supérieure à celle de ses concurrents les plus proches. Sa taille sera de 299 mm de long x 131 mm de haut x 41 mm d’épaisseur.

En ce qui concerne sa batterie, nous pouvons voir que le Legion Go en aura une de 49,2 Wh, mais aucun détail supplémentaire n’a été donné à ce sujet, il faudra donc attendre le moment de sa présentation ou une prochaine fuite. Ce dont nous pouvons parler, c’est que cet ordinateur portable aura un port audio Jack de 3,5 mm, une entrée USB-C pour le charger et le connecter à d’autres écrans, ainsi qu’un lecteur de cartes microSD, en plus du Bluetooth 5.2 et du support WiFi 6E.

Cependant, l’un des aspects qui pourrait différencier cette Lenovo Legion Go de ses concurrents, toujours si ces fuites sont réelles (comme le suggèrent bien les images révélées), sont ses lunettes de réalité augmentée, bien qu’elles semblent également être vendues séparément et ne seront pas précisément bon marché. Les Lenovo Legion AR Glasses auraient un prix de 499 dollars/euros. Ce qui est bien avec cet appareil, c’est qu’il pourra être utilisé avec d’autres ordinateurs, donc il ne pourra pas seulement être utilisé avec le Legion Go.

Concernant ces lunettes, il a également été révélé qu’elles se connecteraient à Legion Go via son port USB-C. De plus, elles disposeront d’un écran Micro LED avec une résolution 1080p pour chaque œil et d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, ainsi que d’un système audio haute fidélité. Tout cela étant dit, si tout cela est vrai, nous ne pouvons qu’attendre le 1er septembre, supposément lorsque cette Lenovo Legion Go et tous ses détails seront révélés.

