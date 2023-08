Les nouveaux Sony WF-1000XM5 sont désormais bien moins chers : un excellent son, annulation du bruit et 24 heures d’utilisation

Les tout nouveaux écouteurs boutons Sony WF-1000XM5 sont déjà les meilleurs écouteurs Bluetooth que vous pouvez acheter en raison de leur immense qualité et de cette grande remise.

Ces écouteurs sans fil de Sony offrent une qualité exceptionnelle et bénéficient déjà d’une première grande remise.

Ils sont sur le marché depuis un mois à peine et sont déjà prêts à en prendre le contrôle. Attention, car vous pouvez déjà les acheter à un prix plus avantageux. Nous parlons des Sony WF-1000XM5, les meilleurs écouteurs « true wireless » actuellement disponibles, offrant un son excellent, une grande réduction du bruit et une autonomie de 24 heures. Faites attention, car le prix de ces Sony WF-1000XM5 a baissé à 262 euros sur Amazon, ce qui signifie une économie de 60 euros sur l’achat.

En effet, ces écouteurs Sony sont initialement vendus au prix de 320 euros, vous voyez donc que la baisse est significative pour seulement un mois de vente. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous les aurez entre les mains dès le lendemain de l’achat, sans frais de livraison.

Ils sont plus chers chez PcComponentes et Ebay, où ils atteignent même près de 290 euros. Par conséquent, Amazon et MediaMarkt sont les meilleurs stores pour acheter des Sony WF-1000XM5 que nous avons passé au crible et qui nous ont semblé exceptionnels. Avec eux, vous profiterez d’une expérience de 10, alors n’attendez pas et profitez de cette offre avant qu’ils n’augmentent de prix.

Vous pouvez désormais acheter les tout nouveaux Sony WF-1000XM5 à un prix inférieur

Les Sony WF-1000XM5 conservent le même design que les générations précédentes, mais comportent les changements nécessaires pour obtenir un design plus moderne, compact et léger. Ils sont donc beaucoup plus confortables que les Sony WF-1000XM4, ce qui vous permet de les porter pendant des heures sans problème. Il convient de mentionner que l’étui de charge est également plus petit et qu’il n’est pas résistant aux gouttes d’eau, contrairement aux écouteurs eux-mêmes. Au fait, vous pouvez acheter ces Sony WF-1000XM5 en noir ou en argent, c’est à vous de choisir.

Le plus important de ces écouteurs Bluetooth est que leurs haut-parleurs dynamiques de 8,4 millimètres offrent une excellente qualité sonore, le son est parfaitement audible. Vous pouvez donc les utiliser pour écouter de la musique et des podcasts, regarder des films ou jouer, en bénéficiant d’un son clair et puissant, avec des basses bien prononcées. Gardez à l’esprit que l’application Sony Headphones dispose d’un égaliseur avec lequel vous pouvez personnaliser le son selon vos préférences.

L’achat de ces Sony WF-1000XM5 est également judicieux en termes de réduction active du bruit, ils sont vraiment les meilleurs dans ce domaine. Les écouteurs sont capables de filtrer presque à 100% les bruits extérieurs, en particulier ceux du vent, de la circulation et même de la musique puissante jouée à la salle de sport. Le mode de son ambiant fait également un excellent travail, vous permettant d’entendre ce qui se passe autour de vous sans enlever les écouteurs.

En ce qui concerne l’autonomie, elle varie en fonction de l’utilisation de la réduction du bruit. Si vous utilisez cette fonctionnalité, vous pourrez écouter de la musique pendant 8 heures d’affilée et jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge. Si vous n’utilisez pas la réduction du bruit, l’autonomie sera de 12 heures d’affilée et dépassera les 30 heures avec le boîtier de charge. Notez que les écouteurs ont une charge rapide, tandis que l’étui permet la charge par câble et la charge sans fil.

D’autres détails montrent à quel point ces Sony WF-1000XM5 sont complets, tels que la large gamme de fonctions offertes par l’application Sony Headphones. Ils prennent en charge la technologie Google Fast Pair, ce qui signifie que vous pouvez les connecter rapidement à vos appareils Android. De plus, vous pouvez également les utiliser avec votre iPhone, votre ordinateur ou votre smart TV sans être gêné par les fils.

En résumé, les Sony WF-1000XM5 vous offrent la meilleure expérience du marché, c’est un achat dont vous pourrez profiter pendant plusieurs années. Vous savez déjà qu’ils bénéficient maintenant d’une remise de 60 euros sur Amazon, profitez de cette baisse de prix avant qu’il ne soit trop tard.

