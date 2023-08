Seulement deux marques dans le top 10 des téléphones mobiles les plus vendus cette année

5 mobiles appartiennent à Apple et les 5 autres appartiennent à Samsung.

Le podium est dominé par l’iPhone

Apple et Samsung sont les seules 2 marques parmi les 10 téléphones mobiles les plus vendus jusqu’à présent en 2023. Selon le comuniqué du cabinet de conseil londonien Omdia, l’iPhone et le Galaxy occupent toutes les positions. Nous vous montrerons ci-dessous la liste complète des 10 modèles qui la composent, ainsi que la comparaison avec celle de 2022.

Les iPhone dominent le podium

Le téléphone mobile le plus vendu en 2023 est l’iPhone 14 Pro Max, avec 26,5 millions d’unités vendues. L’appareil lancé en septembre 2022 est en tête, entouré de ses versions similaires. Les 2e et 3e places sont occupées par l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14, que nous avons déjà analysés sur Netcost-security.fr, avec respectivement 21 et 16,5 millions d’unités vendues.

Cependant, la suprématie d’Apple ne se limite pas au podium, elle s’étend également à la 4e place, occupée par l’iPhone 13. Près de 2 ans après son lancement, il continue de résister dans la liste des plus vendus. En réalité, l’année dernière, il a connu le plus grand succès au cours de la première moitié de l’année, avec 33,7 millions d’unités vendues.

De la 5e à la 9e place, ils appartiennent tous à Samsung. Le premier mobile qui n’est pas un iPhone est le Galaxy A14, avec 12,4 millions d’unités vendues. Viennent ensuite le Galaxy S23 Ultra (9,6 millions), le Galaxy A145G (9 millions), le Galaxy A54 5G (8,8 millions) et le Galaxy A34 5G (7,1 millions).

Apple revient en force à la dernière place, occupée par l’iPhone 11, qui a vendu 6,9 millions d’unités. Ainsi, l’iPhone 12 et ses versions Pro restent sans place dans la liste. Tout semble indiquer que la différence de prix importante entre le 11 et le 12 a été un facteur déterminant.

Téléphones mobiles les plus vendus de la première moitié de 2023

iPhone 14 Pro Max (26,5 millions) – Apple iPhone 14 Pro (21 millions) – Apple iPhone 14 (16,5 millions) – Apple iPhone 13 (15,5 millions) – Apple Galaxy A14 (12,4 millions) – Samsung Galaxy S23 Ultra (9,6 millions) – Samsung Galaxy A14 5G (9 millions) – Samsung Galaxy A54 5G (8,8 millions) – Samsung Galaxy A34 5G (7,1 millions) – Samsung iPhone 11 (6,9 millions) – Apple

Téléphones mobiles les plus vendus de la première moitié de 2022

iPhone 13 (33,7 millions) – Apple iPhone 13 Pro Max (23 millions) – Apple Galaxy A13 (16,2 millions) – Samsung iPhone 13 Pro (14,8 millions) – Apple iPhone 11 (11,7 millions) – Apple Galaxy S22 Ultra 5G (9,8 millions) – Samsung Galaxy A12 (9,5 millions) – Samsung Galaxy A03 Core (7,7 millions) – Samsung Redmi Note 11 (7,6 millions) – Xiaomi Redmi 9A (7,4 millions) – Xiaomi

Si nous comparons les chiffres de 2023 avec ceux de 2022, nous nous rendrons compte qu’ils ont diminué. Cette année, moins de téléphones mobiles neufs sont achetés en raison de la récession économique et de la prolifération de l’achat de dispositifs d’occasion. Un autre aspect notable est que Xiaomi est exclu de la liste. Les prix varient au cours de l’année, mais dans notre section Offres, nous vous informons du meilleur moment pour acheter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :