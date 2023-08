Nouvelle OPPO Watch 4 Pro : la montre connectée la plus luxueuse d’OPPO arrive avec un écran incurvé et un processeur Qualcomm

L’OPPO Watch 4 Pro est dotée d’un écran LTPO AMOLED de 1,91 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 et d’une batterie de 570 mAh qui promet jusqu’à 14 jours d’autonomie.

La nouvelle OPPO Watch 4 Pro dans ses deux couleurs disponibles : noir et gris

OPPO a organisé aujourd’hui un événement en Chine pour présenter non seulement son nouveau smartphone pliable en format coquille, un OPPO Find N3 Flip qui se distingue par son processeur MediaTek Dimensity 9200, un système de caméras avec un capteur principal de 50 MP et une grande batterie de 4 300 mAh, mais aussi sa nouvelle montre connectée haut de gamme, l’OPPO Watch 4 Pro.

L’OPPO Watch 4 Pro est le nouveau porte-étendard de la marque dans le segment des montres intelligentes et dispose d’un écran incurvé d’environ 2 pouces et du même processeur Qualcomm que son prédécesseur.

OPPO Watch 4 Pro, toutes les informations

OPPO Watch 4 Pro Caractéristiques Dimensions et poids 50,1 x 38,3 x 12,85 mm

52,4 g (sans bracelet) Écran LTPO AMOLED incurvé de 1,91 pouces

320 ppp

378 x 496 pixels

Toujours allumé

326 ppp Processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 + co-processeur Hengxuan 2700 Mémoire vive (RAM) 2 Go de RAM Stockage 32 Go Système d’exploitation Color OS basé sur Wear OS Connectivité Bluetooth 5.0

WiFi 2,4/5 GHz

NFC

Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS Batterie 570 mAh

Jusqu’à 14 jours d’utilisation Capteurs Lecteur de fréquence cardiaque

ECG

Moniteur du niveau d’oxygène dans le sang

Capteur de température Autres Résistance à l’eau 5 ATM

Corps en acier inoxydable

Boîtier en céramique

Bracelets interchangeables

La nouvelle OPPO Watch 4 Pro opte pour un design plus rectangulaire que la génération précédente et des matériaux de construction très haut de gamme, car elle est équipée d’un boîtier en céramique, disponible en deux couleurs : noir et gris, et d’un corps en acier inoxydable.

En ce qui concerne ses spécifications, la nouvelle OPPO Watch est équipée d’un écran LTPO AMOLED incurvé de 1,91 pouces avec une résolution de 378 x 496 pixels et le mode Always On Display, ainsi que d’un processeur Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 soutenu par une puce Hengxuan 2700 qui réduit la consommation d’énergie de la batterie pour améliorer l’autonomie de la montre, et de 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.

Un autre point fort de l’OPPO Watch 4 Pro est son autonomie, car cette nouvelle montre intelligente est équipée d’une batterie de 570 mAh qui promet jusqu’à 14 jours d’utilisation continue et dispose d’un système de charge rapide qui offre 24 heures d’autonomie en seulement 10 minutes de charge et qui peut charger complètement la montre en moins de 65 minutes.

En tant que montre de sport, l’OPPO Watch 4 Pro dispose d’un grand nombre de capteurs pour surveiller votre état de santé et votre activité physique, notamment un capteur optique de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène dans le sang, un capteur de température, un capteur de pression atmosphérique, un capteur géomagnétique et un capteur pour effectuer un électrocardiogramme (ECG). De plus, elle dispose également de plus de 100 modes sportifs qui vous permettent d’enregistrer votre activité physique quotidienne.

La nouvelle montre haut de gamme OPPO Watch 4 Pro ne fait pas non plus de compromis sur la connectivité, car elle dispose du Wi-Fi Dual, du Bluetooth 5.0, de la NFC, de Beidou, du GPS, de Galileo, de GLONASS, de QZSS et est résistante à l’eau jusqu’à 5 ATM.

L’OPPO Watch 4 Pro sera disponible en deux versions : une avec un boîtier noir et un bracelet de la même couleur en caoutchouc fluoré, et une avec un boîtier gris et un bracelet en cuir marron.

OPPO Watch 4 Pro : disponibilité et prix

L’OPPO Watch 4 Pro est déjà disponible en précommande en Chine aux prix suivants :

OPPO Watch 4 Pro avec bracelet en caoutchouc noir : 2 199 yuans, environ 279 euros

OPPO Watch 4 Pro avec bracelet en cuir marron : 2 399 yuans, environ 304 euros

Bien qu’OPPO n’ait pas encore confirmé la disponibilité de cette montre intelligente sur le marché mondial, on s’attend à ce que l’OPPO Watch 4 Pro arrive dans d’autres régions, y compris en France, dans un proche avenir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :