Les écouteurs Nothing Ear (2) coûtent moins de 125 euros grâce à cette offre

Si vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil, les derniers de Nothing sont désormais en promotion.

Les écouteurs Nothing Ear (2) sont en promotion sur Amazon

Sans aucun doute, l’une des marques les plus intéressantes et les plus remarquables sur le marché des smartphones et des écouteurs Bluetooth est Nothing, une entreprise qui a réussi à se faire une place de choix dans l’industrie avec des produits de grande qualité et des designs plus qu’attrayants. Mettant en avant la transparence de ses appareils comme l’un de ses traits distinctifs, la marque dispose déjà de quelques smartphones et d’une paire d’écouteurs sur le marché, et c’est de ces derniers dont nous allons parler maintenant.

Pour être précis, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil, vous avez une excellente opportunité d’obtenir les Nothing Ear (2), qui sont les derniers modèles lancés par l’entreprise et qui sont maintenant en promotion sur Amazon. Le prix habituel de ces écouteurs est de 149 euros, à la fois sur Amazon et sur leur site officiel, et maintenant nous bénéficions d’une réduction de 11%, ce qui n’est pas énorme, mais toute réduction est la bienvenue, d’autant plus que nous pouvons ainsi obtenir un produit de grande qualité.

Les Nothing Phone (2) ont une réduction de 11% sur Amazon

Avec un prix recommandé de 149 euros et une réduction actuelle de 11%, les Nothing Ear (2) sont maintenant disponibles sur Amazon au prix de 132,77 euros grâce à cette offre. Autrement dit, la réduction sur ces écouteurs sans fil, dans leur version noir, est de 16,23 euros. Ce n’est peut-être pas la meilleure réduction, mais c’est une offre à prendre en compte, car vous pouvez obtenir l’un des meilleurs écouteurs du marché à un prix réduit, ce qui est déjà une excellente raison d’y réfléchir. De plus, si vous êtes membre Amazon Prime, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier de la livraison rapide et gratuite.

Les Nothing Ear (2), qui ont une note de 4,3 étoiles sur Amazon, sont l’un des meilleurs écouteurs sans fil, les meilleurs de la marque, que vous pouvez acheter dès maintenant et qui disposent d’une annulation de bruit active jusqu’à 40 dB et de 3 niveaux d’annulation, ainsi que d’une ANC automatique et d’un mode de transparence, ce qui permet à leurs utilisateurs de rester conscients de ce qui les entoure. Par ailleurs, si vous êtes un joueur assidu sur mobile ou sur tablette, par exemple, ces écouteurs disposent d’un mode basse latence.

De plus, ces écouteurs Bluetooth sont compatibles avec iOS 11 et Android 5.1 et, logiquement, avec les versions ultérieures. En ce qui concerne leur autonomie, ils peuvent nous offrir jusqu’à 4 heures avec ANC par charge, bien que grâce à l’étui de charge USB-C et sans fil Qi 2,5W, ils peuvent durer jusqu’à 22,5 heures. Au-delà de cela, les Nothing Ear (2) disposent d’une détection de position, d’une commande tactile, d’une connexion double et d’une résistance IP54.

Avant de conclure, il convient de mentionner que ces écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 11,6 mm et peuvent se connecter via Bluetooth 5.3, et prennent en charge les profils BLE, SPP, HFP, A2DP et AVRCP, ainsi que les codecs AAC, SBC et LHDC 5.0. Cela dit, les Nothing Ear (2) peuvent être les vôtres pour 132,77 euros sur Amazon.

